UeD, Marianna sulle critiche: “Non mi spaventano”, poi accusa Cecilia

UeD, Marianna Vertola si svela in una nuova intervista: la corteggiatrice risponde alle critiche

Marianna Vertola a Uomini e Donne è riuscita ad attirare l’attenzione di Carlo Pietropoli e a condividere così un percorso con lui. Nel programma, la corteggiatrice si ritrova a ‘lottare’ contro la rivale Cecilia Zagarrigo, con cui ovviamente non c’è un bel rapporto. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Marianna si svela sul suo percorso con Pietropoli, per cui riserva parole molto carine. Non solo, Marianna decide anche di rispondere alle varie critiche. La corteggiatrice ammette che sta vivendo emozioni molto forti durante questa esperienza. Non solo, la Vertola confessa di stare bene insieme al tronista e proprio grazie a quest’ultimo sta scoprendo degli aspetti di sé stessa di cui non era completamente consapevole. In particolare, Carlo l’ha aiutata a essere più tollerante, sebbene la faccia spesso arrabbiare. Alcuni, però, tendono a ridurre la loro complicità a una semplice attrazione fisica. Su questo punto, Marianna ci tiene a precisare che tra lei e il tronista c’è molto di più. Sente che giorno dopo giorno stanno costruendo qualcosa di solido e le capita spesso di chiedersi come potrebbe essere la loro quotidianità insieme.

“Vorrei viverlo nelle mie giornate”, dichiara Marianna, pronta a conoscere Carlo fuori dal programma. Questa intervista, però, precede quanto accaduto nella registrazione del Trono Classico di ieri, durante la quale sia la Vertola che Cecilia hanno lasciato lo studio. Intanto, al Magazine la corteggiatrice racconta di non dare valore alle etichette che le vengono affibbiate, che riguardano il suo modo di porsi e il suo aspetto fisico. “Si lasciano confondere dalle apparenze, ma credo che con il passare del tempo abbiano tutti constatato che persona io sia e lo capiranno sempre di più. Non mi spaventano i giudizi e le critiche”, dichiara Marianna nella sua intervista. La corteggiatrice ci tiene a sottolineare di essere “una persona semplice” e non “una femme fatale” come pensano molti. Sicuramente la Vertola non intende lasciarsi scalfire dalle critiche durante questa esperienza!

Marianna Vertola a Uomini e Donne: le parole su Carlo Pietropoli

“Carlo non è un ragazzo arrogante, ma è molto buono e ha un animo puro. Di lui, però, mi spaventa questo suo amare troppo le belle donne. Lo vedo un po’ un playboy e non solo perché ora sta sul trono”, continua poi Marianna, rivelando che questo potrebbe essere per lei un problema. “Credo di piacergli tanto, però magari mi sto illudendo”, confessa Marianna al settimanale. Ma come mai Carlo non ha ancora fatto la sua scelta? Secondo la corteggiatrice, il tronista potrebbe avere ancora molte incertezze.

UeD, Marianna Vertola accusa Cecilia Zagarrigo: “Ho capito come funziona la recita”

Ed ecco che Marianna torna a parlare di Cecilia e non risparmia ovviamente le critiche: “Non ho mai creduto che potesse lasciare davvero la trasmissione, perché ormai credo di aver capito come funziona la recita e il suo copione. Non temo Cecilia né nessun’altra”. Non le stava simpatica neppure quando la guardava da casa e, proprio per tale motivo, non le è risultato difficile vederla come una rivale.