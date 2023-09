UeD: Maria una signora, poi Tina annienta Aurora. Gianni sgamato

Succede di tutto e di più nella nuova puntata di Uomini e Donne, dal test di gravidanza che Tina Cipollari pretende di fare a Gemma Galgani al gesto elegante di Maria De Filippi, su cui non c’erano di certo dubbi! Ma ecco che l’opinionista, tra una battuta e l’altra, si lascia andare a un duro confronto con Aurora Tropea, che divide il pubblico di Canale 5. Andando con ordine, Tina chiede di iniziare la puntata con Gemma, in quanto è curiosa di scoprire cos’è accaduto tra lei e Maurizio in Sardegna.

Come ormai è noto, nelle scorse puntate, la Cipollari ha regalato alla Galgani il biglietto aereo per partire insieme al giovane cavaliere. L’opinionista sperava che tra loro fosse accaduto qualcosa di passionale e invece niente. Infatti, la dama torinese racconta che non è scattato neppure un bacio. Nonostante questo, non può negare di aver notato dell’interesse da parte di Maurizio, che con lei è stato molto premuroso e “una persona meravigliosa”.

Ed ecco che si riaccendono i sospetti su Maurizio a Uomini e Donne, con Gianni Sperti ormai convinto che stia prendendo in giro Gemma. Stesso discorso lo fa Barbara De Santi, mentre Tina continua a mettere in guardia la Galgani, anche se ormai è sembra che sia irrecuperabile.

“Non ti accontentare delle balle che ti dicono. Secondo me c’è stato qualcosa e non lo dicono. Non credo che non c’è stato niente. Gli abbracci non contano niente”

Per rendere più divertente il momento, la Cipollari annuncia di aver comprato un test di gravidanza per Gemma. L’opinionista è convinta che tra la dama e Maurizio è accaduto qualcosa. Sono lontani i tempi in cui Tina si scagliava duramente contro la Galgani. Intanto, Maria De Filippi cerca di mettere alla prova il cavaliere, chiedendogli se aveva sentito di voler baciare Gemma in Sardegna.

“Ho fatto quello che mi sentivo di fare”, risponde Maurizio. Questa è una conferma per Maria: “Quindi la risposta è no, perché hai fatto quello che ti sentivi di fare e, dunque, non ti sentivi di baciarla”. A questo punto, la conduttrice rivela che dietro le quinte c’è un uomo che vuole conoscere Gemma. Quest’ultima non vuole farlo entrare, in quanto si dichiara concentrata solo su Maurizio.

Tina e Gianni, però, insistono e De Filippi fa entrare Filippo, un uomo di 68 anni. Gemma conferma di non essere interessata e ‘Queen Mary’ decide di compiere un gesto che non passa inosservato. La padrona di casa, in quanto ha fatto scendere in studio Filippo consapevole che la Galgani non l’avrebbe neppure guardato, sceglie di dargli un’opportunità: “Vuole continuare a vedere la trasmissione? Mi farebbe piacere se si sedesse”.

Così Filippo si siede tra i cavalieri del parterre del Trono Over. Non si sa, però, se avvierà effettivamente un percorso nel programma. La cosa certa è che Maria non ha voluto mandarlo via dallo studio in modo poco carino, cercando così di metterlo a suo agio.

Uomini e Donne: Tina Cipollari insulta e deride Aurora Tropea

“Brutta pagina del programma”, così qualcuno commenta ciò che accade subito dopo. A un certo punto, Maria fa sapere che Aurora Tropea ha chiesto alla redazione di poter avere un piccolo confronto con Barbara De Santi. Dopo di che, la conduttrice manda in onda quanto accaduto la puntata precedente, in cui Barbara aveva fatto notare che Aurora dimostra di avere anni in più rispetto a quelli che realmente ha.

A quanto pare, la Tropea ci ha ripensato a casa e ha deciso di parlarne direttamente con lei in studio. A detta di molti, però, si scaverebbe scavata la fossa da sola. Infatti, inevitabilmente, tutti sono passati all’attacco. Sono tanti i telespettatori che credono che Aurora vada a cercare questi confronti per stare al centro dell’attenzione, sennò per quale motivo ha deciso di tornare a quanto accaduto nella scorsa puntata?

Nonostante questo, sono sempre tanti i telespettatori che credono che Tina esageri con le parole. “Ho detto che sembri più vecchia, ma è la verità”, così Barbara si difende dall’attacco di Aurora. “Ma è una cosa bruttissima denigrare un’altra donna”, fa invece notare la Tropea. A dire la sua ci pensa Tina, la quale sgama Gianni Sperti rivelando che poco prima della puntata le aveva mostrato una foto appena condivisa su Instagram da Aurora. E lui fa un sorriso imbarazzato.

“Allora Gianni va ancora a farsi i fatti di Aurora? Wow”, commenta qualcuno, facendo notare la cosa. Ma questo passa in secondo piano quando Tina si scaglia contro Aurora: “Ma ne hai dette di tutti i colori di tutti. Ti devi rassegnare al fatto che non sei bella. Dentro sei orrenda. Sei stupida!”.