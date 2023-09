UeD: Maria si svela su Gabriela e Giuseppe, poi anche su Brando

La seconda puntata di Uomini e Donne è stata caratterizzata dalla proposta di matrimonio di Giuseppe Ferraro a Gabriela Chieffo di Temptation Island 2023. Non solo, sono stati presentati i due tronisti Brando e Cristian. Ma andando con ordine, Maria De Filippi ha invitato in studio Giuseppe e Gabriela. Inizialmente i due si sono seduti uno di fronte all’altro. Improvvisamente, però, Ferrara ha chiesto alla conduttrice di poter andare in bagno.

Tina Cipollari, che è partita a bomba in questa nuova edizione del dating show, ha subito ironizzato. “Hai una colica? Ma non è mai successo!”, ha fatto notare l’opinionista. Gianni Sperti ha preso le difese del 24enne, facendo presente che molto probabilmente era emozionato. “L’emozione fa venire le coliche”, ha continuato Tina imperterrita. Ed ecco che, a un certo punto, De Filippi ha chiesto di abbassare le luci e ha invitato Gabriela a guardare verso lo schermo presente in studio.

Ha così preso inizio un filmato, con cui Giuseppe ha chiesto scusa alla fidanzata per averla fatta soffrire in passato. Dopo di che, Ferrara è rientrato in studio e si è inginocchiato di fronte a Gabriela. Ha tirato fuori una scatola e poi ha fatto la sua proposta di matrimonio: “Voglio chiederti se mi vuoi sposare e vuoi diventare mia moglie”.

Lo studio di Uomini e Donne è apparso commosso. Molti non hanno trattenuto le lacrime di fronte al gesto inaspettato di Giuseppe, con Gabriela emozionata e senza parole. Piangendo di felicità, la Chieffo ha risposto di sì, raccogliendo grandi applausi. A questo punto, Maria ha svelato i retroscena di questa proposta di matrimonio:

“Ce l’abbiamo fatta visto? Era tutto organizzato, anche la richiesta di far pipì. Ci siamo sentiti due giorni fa al telefono. Questo lo dovevo dire, perché è importante: è partito tutto da lui. So che ci sono anche le sorelle… Ti giuro Gabriela che non ho fatto nulla, diglielo Giuseppe”

Giuseppe ha spiegato di essere cambiato e Gabriela ha confermato, ammettendo che finalmente stanno bene insieme. Infatti, la Chieffo ci ha tenuto ancora a ringraziare per il percorso fatto a Temptation Island. Il momento a loro dedicato si è concluso con Gianni Sperti, che ha ammesso di essersi commosso per questa inaspettata proposta di matrimonio.

Uomini e Donne:

La puntata è iniziata con Marco, un nuovo cavaliere. Quest’ultimo ha 45 anni e si è presentato al centro studio, dove ha raccontato di essere già stato in televisione, in un altro programma di Maria De Filippi. Infatti, è apparso a Tu Sì Que Vales per fare uno scherzo a Belen Rodriguez. Subito dopo, è tornata al centro della scena Gemma Galgani, che ha dato a Gianluca, un 49enne con cui ha ballato, un bacio a stampo in studio su richiesta di Tina Cipollari.

Intanto, sembra che Carmela abbia conquistato già Maria De Filippi. Lei è un’anziana dama appena approdata nel parterre, a cui la conduttrice spesso ha fatto qualche domanda per farla ambientare. Ed è poi arrivato il momento di presentare i due tronisti Cristian e Brando. I due ragazzi hanno subito colpito i presenti in studio e Tina Cipollari ha ironizzato sull’interesse che Roberta Di Padua ha spesso palesato di avere per persone più giovani: “C’è da tenere a bada Roberta”.

La dama di Cassino, però, ha chiarito di non essere interessata, sebbene siano dei bellissimi ragazzi. Gemma Galgani ha voluto abbracciare i due tronisti per dare loro il suo in bocca al lupo, dopo essere stata definita la “nonna” da Tina. A questo punto, Maria ha svelato un retroscena sul tronista Brando. Questa estate la De Filippi si è recata a Riccione per incontrare Rudy Zerbi, qui casualmente ha incontrato il ragazzo, il quale stava lavorando in albergo.

Ma questo non è stato per Maria e Brando il primo incontro. Infatti, la conduttrice ha precisato che lo aveva già scelto come tronista, ancora prima di incontrarlo a Riccione.

Gli ospiti della puntata sono stati Silvia e Sabino, i due volti del Trono Over che hanno lasciato insieme il programma insieme. In studio sono arrivati separati, in quanto la loro relazione sembra non essere neppure iniziata. Lei ha subito accusato l’ex cavaliere di averla presa in giro, in quanto la storia fuori è durata solo 48 ore. Sabino ha parlato di incompatibilità, ma Silvia ha continuato a sostenere che da parte sua è stata tutta una recita.