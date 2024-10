UeD: Maria si appoggia su Gemma, l’intuizione. Cusitore demolito

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani e Fabio. Maria De Filippi è davvero felice di aver accolto nel suo programma il cavaliere, che con il suo modo di ballare coinvolge tutto lo studio e diverte tutti. Proprio per questo, consiglia a Gemma di sciogliersi un po’ e di ballare da sola con lui. La puntata inizia così con la Galgani che ancora continua a tenere in piedi diverse fasi delle puntate, confermandosi un personaggio protagonista del dating show.

“Ma sai Gemma hai un po’ la stessa espressione che avevi…”, afferma Maria. Tina Cipollari finisce la frase: “Con il Gabbiano”. Parla di Giorgio Manetti, con cui la Galgani ha avuto una storia d’amore tormentata, che ha tenuto il pubblico di Canale 5 incollato al piccolo schermo per molto tempo. Gemma è titubante e fa notare di vedere Fabio più simile a Ennio, un altro suo storico ex fidanzato conosciuto nel programma. La dama torinese confessa oggi di essere davvero felice, come non lo era da tanto.

Probabilmente per l’assenza di altre dinamiche forti, De Filippi a UeD torna ad appoggiarsi a Gemma, un volto che anche dopo tanti anni continua a essere un volto fondamentale per il programma. C’è da dire che la Galgani non riempie comunque puntate intere, come faceva in passato. Le anticipazioni delle ultime registrazioni segnalano che la conoscenza tra Gemma e Fabio sta procedendo a gonfie vele.

Uomini e Donne: Mario insospettisce su Morena, Gemma annienta

Torna a sedere al centro studio Mario Cusitore, con Margherita e Morena. Esce fuori che con la prima, il cavaliere ha trascorso una notte di passione. Discutono tra loro per il fatto che abbiano mantenuto il segreto al riguardo. Morena, protagonista di un imbarazzante momento legati a confessioni piccanti fatte da Mario, ammette che aveva intuito che tra loro fosse accaduto qualcosa.

Ed ecco che Cusitore spiazza tutti e ammette che, in realtà, con Margherita e Morena non gli è scattato nulla. Si è reso conto che non ci sono argomenti durante le loro conversazioni. Gianni Sperti e Tina Cipollari si scagliano contro il cavaliere, convinti che avrebbe potuto dirlo prima a entrambe, visto che è ormai da diverso tempo che le sta conoscendo.

Più volte, Cusitore lascia intendere che la colpa della fine della loro conoscenza sia Morena. “Meglio che sto zitto”, dichiara l’ex corteggiatore di Ida Platano, facendo capire che c’è qualcosa che la dama non voglia far sapere. “Non voglio passare per quello che seduce per quello… perché devo passare io per seduttore e tu per quella che è stata costretta?”, chiede Mario.

Quest’ultimo ribadisce che mentalmente non si sente coinvolto con nessuna delle due dame. Improvvisamente interviene Gemma Galgani, la quale vuole dissociarsi dal comportamento di Cusitore, che trova “vergognoso”.