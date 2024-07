UeD, Maria sceglie il tronista famosissimo: social infuocati (rumor)

Maria De Filippi si sta organizzando per la nuova stagione di Uomini e Donne, che, come ogni anno, ritornerà a settembre con il trono over e il trono classico, anche se quest’ultimo sta riscuotendo sempre meno successo. Un po’ è colpa dei tronisti, un po’ anche dei corteggiatori e delle corteggiatrici, che spesso si fiondano agli Elios di Roma per cercare tutto tranne l’amore, ma solo soldi e una carriera avviata da influencer su Instagram. La redazione capitanata da Raffaella Mennoia, è sempre più impegnata a trovare il migliore candidato per la sedia rossa, e ultimamente non è andata così male: Brando Ephrikian e Daniele Paudice hanno costruito in modi – e in tempi – molto diversi meravigliose storie d’amore con le loro Raffaella e Gaia, insieme alle quali stanno vivendo un’estate da sogno.

Ancora una volta, quindi, si riconferma il ritorno di una nuova stagione, con Pier Silvio Berlusconi che quest’anno ha messo in dubbio tutti i conduttori tranne lei, queen Mary, che con Uomini e Donne fa sempre il botto e non perde mai un colpo. “Per me è una sorella acquisita”, aveva affermato il direttore Mediaset in una conferenza: “Lei è una donna unica”. Come dargli torto? Di conseguenza, oltre al ritorno di Temptation Island su Canale 5, rivedremo anche il dating show più seguito degli italiani. Si inizierà a registrare ad agosto, mese attesissimo dai fan che non vedono l’ora di seguire tutte le anticipazioni. Tutto pronto, quindi, per il famoso studio dal quale cadono i petali dal cielo, eppure manca qualcosa: la scelta dei tronisti.

UeD, spunta il nome del nuovo tronista: i social vogliono lui

Nelle ultime ore, però, i commenti sui social si sono fatti insistenti su un ex corteggiatore amatissimo dal pubblico, purtroppo reduce da un percorso a Uomini e Donne andato malissimo, quello con l’ex tronista Manuela Carriero, un flop totale che l’ha vista uscire da sola dopo un mancato interesse da parte di tutti i corteggiatori. Stiamo parlando di Carlo Marini, che oggi è uno dei tentatori di Temptation Island.

Nel programma avrebbe puntato Martina, ma si sa, potrebbe stare interpretando semplicemente il suo ruolo. I fan lo vogliono a tutti i costi. Durante Uomini e Donne tutti lo avevano amato per via del suo carattere schietto e sincero, definendolo diverso dagli altri corteggiatori. Maria De Filippi gli darà una possibilità anche nel suo programma di punta? Non ci resta che aspettare il responso finale ad agosto, per scoprire se il 28enne marchigiano sarà seduto accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti!