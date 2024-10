UeD, Maria ‘fa fuori’ Cristina? Cos’è successo dopo il caos di oggi

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con Cristina Tenuta seduta al centro studio con i due cavalieri, Ernesto e Alessio, scesi per conoscerla nella registrazione precedente. La dama racconta di aver trascorso una serata bella con entrambe. Ma ecco che con i due Cristina ammette che non è scattato nulla. Tina Cipollari perde le staffe e fa notare che il suo comportamento per lei è diventato inaccettabile.

Secondo l’opinionista, non è la prima volta che la Tenuta tiene dei corteggiatori e poi li elimina poco dopo. Tina chiede di poter avere il numero degli uomini che Cristina ha conosciuto in modo approfondito nel programma. Come fa notare Maria De Filippi, sono pochi, ovvero Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Gianni Sperti crede che da parte della dama non ci sia predisposizione a conoscere qualcuno.

Cristina oggi a UeD si giustifica dicendo che, né nel programma né fuori, è ancora riuscita a trovare qualcuno che le piace davvero. Armando e Mario Cusitore rappresentano la tipologia di uomo che a lei piace, aggiunge. Tina ha il sospetto che Cristina abbia qualcuno fuori. Intanto, le anticipazioni fanno sapere che la Tenuta, come anche Aurora Tropea, Mario Verona e Armando, non sono più presenti nel programma da più settimane.

Nella registrazione di ieri è stata segnalata l’assenza di Barbara De Santi. Sembra che la redazione stia facendo un po’ di ‘pulizia’, avendo probabilmente notato una mancata predisposizione da parte di questi Over di conoscere davvero qualcuno. Intanto, Maria chiude il blocco dedicato a Cristina e soddisfatta fa notare che, invece, tra Alessio Pili Stella e Prasanna la conoscenza sta proseguendo bene.

Uomini e Donne: Francesca elimina Lorenzo, Mario sotto accusa

Si va avanti con Martina De Ioannon, in quanto Ciro vorrebbe avere un chiarimento con lei. Tra loro si accende una discussione, in quanto si accusano a vicenda. Ci pensa poi Francesca Sorrentino a creare più tensioni. De Filippi fa sapere che la tronista vorrebbe eliminare Lorenzo, in quanto una clip mostra – tramite il labiale – che, quando lei ha dato vita allo sfogo in lacrime in studio, lui l’ha definita “matta” e “fuori di testa”. A nulla oggi servono le giustificazioni del corteggiatore, tanto che Francesca gli dà del “cafone” e lo elimina.

La puntata va avanti con Mario Cusitore al centro studio di UeD. Tina e Gianni lo attaccano perché lui la sera prima ha preferito non uscire con Margherita, in quanto per suoi problemi personali voleva restartene da solo. Intanto, Cusitore racconta di aver iniziato ad avere dei dubbi sulla dama, dopo un’uscita fatta con altre persone, tra cui Valeria Marini. Secondo Mario, Margherita avrebbe cercato di mettersi in mostra e farsi notare. Alla fine, il cavaliere decide di ballare con Morena.