UeD, De Filippi senza parole: il futuro di Giulia e Daniele sorprende la conduttrice

Uomini e Donne, Maria De Filippi ospita Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta

Oggi a Uomini e Donne sono stati ospitati Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon per parlare di come va la loro storia d’amore dopo la scelta; al momento della registrazione – ricordiamo che il programma di Canale 5 non è in diretta – erano passati soli sei giorni dalla decisione improvvisa della tronista di abbandonare il programma, ed era normale aspettarsi parole belle e dichiarazioni cariche di entusiasmo; il punto è che certi progetti hanno lasciato proprio senza parole Maria De Filippi e i presenti. Veniamo subito al dunque.

Giulia e Daniele oggi a UeD, il matrimonio e la convivenza: parole importanti dalla coppia

“Penso di aver trovato quello che cercavo… È fantastico ed è una persona speciale”, queste le parole dell’ex tronista prima di confessare che avrebbero preso presto casa. Giulia ha ammesso che non crede nel matrimonio e che quindi non è un suo obiettivo di vita; ciò non significa però che abbia intenzioni poco serie con il suo Daniele, anzi: la convivenza è proprio un modo per stare sempre assieme senza recare disturbo a nessuno, visto che in cinque giorni su sei i due sono stati assieme e lei è stata a casa di lui. Diciamo che più che sperimentare la convivenza insomma i due devono semplicemente trovare un appartamento.

UeD, Giulia e Daniele felicissimi: la madre di lei al settimo cielo

Se dovessimo fare dei pronostici, la storia di Giulia e Daniele ci sembra destinata a durare perché anche la madre di lei è felicissima di lui – “Non ci litigare mai perché ti do torto”, queste alcune delle parole della donna riportate dalla Quattrociocche in studio -, e in fin dei conti il sentimento è sempre stato evidente. Staremo a vedere se questa storia si rivelerà una fiammata o un incendio destinato a cambiare per sempre le vite di entrambi.