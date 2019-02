UeD, Maria De Filippi sorprende: il ballo e l’arrivo di Umberto di Amici

UeD, Maria De Filippi sorprende il pubblico e si mette in gioco con Antonio: Umberto di Amici balla nello studio

Maria De Filippi sorprende tutti nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda il 27 febbraio. La conduttrice organizza per il signor Antonio un momento molto divertente. Scendendo nel dettaglio, Maria annuncia di voler permettere al cavaliere di ballare al centro dello studio insieme a Francesca, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. Inizialmente, però, è proprio la conduttrice ad accompagnare Antonio in un ballo. Si apre così un sipario inaspettato e divertente. L’uomo si lascia andare e conduce le danze, trasportando Maria. Alcuni movimenti del cavaliere, però, irrigidiscono la De Filippi, che ridendo gli chiede di smetterla. Antonio arriva addirittura a toccare il lato b della conduttrice, facendo scoppiare l’intero studio in una grande risata. Anche da casa i telespettatori scrivono sui social di essere abbastanza divertiti per quanto sta accadendo. Nonostante ciò, c’è anche chi rivela di essere sconvolto per il comportamento di Antonio, che non riesce a trattenersi.

Ed ecco che Maria annuncia l’arrivo di Umberto, il ballerino di Amici. Si tratta di uno dei concorrenti di questa nuova edizione, che ha colpito tutti con il suo talento. La conduttrice lo fa entrare in studio e lui inizia a ballare un pezzo di latino americano con Francesca. Nel frattempo, Antonio continua a ballare insieme a una dama. Un momento molto divertente, apprezzato soprattutto dai fan del noto talent. Vedere Umberto nello studio di Uomini e Donne sorprende molto il pubblico da casa, che ancora una volta non può non apprezzare il suo talento. Grandi sorprese, dunque, nel corso di questa puntata del Trono Over, che anche ha visto Riccardo chiudere con Roberta.

