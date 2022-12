UeD: Maria cerca la verità su un cavaliere, ma il finale delude

A Uomini e Donne attira l’attenzione su di sé Alessandro S., il quale si ritrova a discutere al centro studio con Desdemona e Antonella. Inizia la prima, che racconta di aver visto lui rallentare il passo per via della sua età. Lei ha 51 anni e lui 43 anni. Il cavaliere ammette che deve ancora capire come potrebbe andare avanti la loro conoscenza. Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari appaiono subito indispettiti dal racconto.

Quando Alessandro ha chiesto il numero a Desdemona ed è uscito con lei a cena era convinto che avesse 38 anni. Proprio durante questa loro prima uscita, il cavaliere ha scoperto l’età ed è rimasto turbato, pare. Esce fuori che lui avrebbe voluto baciarla, ma sapendo che lei dà molta importanza al bacio ha preferito non farlo. “Che discorso stupido”, commenta subito Gianni.

Intanto, Maria a UeD tenta di capire quali siano i dubbi di Alessandro e appare anche abbastanza perplessa. “Con una persona ci esci perché ti piace e ci stai bene. La cosa dell’età è stupida, che non esiste in amore”, tuona l’opinionista. Alessandro, però, resta fermo nella sua posizione. Interviene anche Tina ovviamente: “Desdemona se tu avessi mentito sull’età ti avrebbe baciata, perché lui è limitato e si limita a un numero”.

Dopo la discussione con Desdemonia, che nella puntata di ieri ha colpito tutti asfaltando in studio Riccardo Guarnieri, Alessandro si ritrova a litigare anche con l’altra dama, Antonella. Quest’ultima assicura di aver sempre dichiarato che non è interessata a conoscerlo. Al contrario, il cavaliere smentisce le sue parole e si dice pronto a mostrare i messaggi come prova del fatto che lei gli avrebbe invece detto di essere interessata.

“Tu pensi di essere il più figo del mondo e non ti possono dire di no? Lei ha detto che con te non ci vuole uscire perché non lo accetti?”, attacca Gianni. “Sì lo accetto, ma deve dire le cose come stanno”, risponde a tono il cavaliere. A questo punto, De Filippi fa sapere che Antonella ha raccontato alla redazione un dettaglio particolare. Pare che lui abbia commentato in modo un po’ troppo negativo le altre dame del parterre. Antonella conferma dichiarando questo in studio:

“È meglio che stai zitto, perché non hai capito. Ha detto che qua dentro è pieno di fenomeni che si credono chissà chi. Io lo dimostro tranquillamente, il problema è tuo non mio”

A questo punto, tutti attendono di poter leggere e ascoltare i messaggi con cui Antonella potrebbe sbugiardare Alessandro. I telespettatori da casa sperano di assistere a questo momento. Anche Gianni Sperti fa leva su questo e chiede più volte alla dama di mostrare queste prove. Lo stesso Alessandro invita più volte Antonella a prendere il cellulare.

Questi messaggi, purtroppo per il pubblico e per Gianni, non escono fuori sotto le telecamere. Nel frattempo, Antonella riceve un grosso applauso da parte dei telespettatori, che sui social commentano positivamente il palo che riserva a Riccardo Guarnieri. Maria fa notare che il cavaliere tarantino sta fissando da un po’ Antonella.

In effetti, Riccardo non lo nega e si mostra particolarmente interessato a lei. Ma Tina lo stronca immediatamente: “Ma non credo che lei sia interessata…”. E l’opinionista ha proprio ragione. “No assolutamente no. Non sei il mio tipo a livello caratteriale”, afferma con sicurezza Antonella.

“Scusate ma i messaggi?”, chiedono i telespettatori su Twitter mentre la puntata va avanti e si cambia addirittura argomento. Sono diversi gli utenti sui social network rimasti delusi. C’è anche chi crede a questo punto che Antonella non abbia raccontato davvero le cose come stanno.

Ovviamente né Maria né Gianni possono forzare la dama a portare le prove in studio. De Filippi e Sperti puntano più volte su questi messaggi, ma il cellulare di Antonella non compare! Probabilmente lontano dalle luci dei riflettori ci penserà la redazione a scoprire come stanno le cose.

Veniamo alle cose serie: alla fine non hanno controllato i messaggi #uominiedonne pic.twitter.com/TnsqLBBoUS — Daniela (@Pescetta_) December 1, 2022

io cmq sto aspettando che la ragazza dia il telefono a gianni per far vedere i messaggi #UominieDonne pic.twitter.com/2wTQJig6UX — MeLinda☆ (@La_Me_Linda) December 1, 2022

Secondo me non esistono messaggi #uominiedonne — ????Joy???? (@Joya0803) December 1, 2022

Evvvai! Si torna ai bei tempi: Gianni che controlla i messaggi!#uominiedonne pic.twitter.com/O6yB2D3nnW — TRASHo Il Segno (@TRASHoIlSegno) December 1, 2022