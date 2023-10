UeD, Marco V. perché cammina in modo strano? Il motivo è serio

Il cavaliere del Trono Over rivela perché ha una camminata strana, per cui Tina, Roberta e Barbara l’hanno deriso in studio

Il cavaliere del Trono Over Marco Viola si svela in una nuova intervista per il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Sul settimanale dedicato al dating show di Maria De Filippi, il 46enne romano rivela cosa c’è dietro la sua strana camminata che ha generato ironia nello studio di Canale 5. Roberta Di Padua, Tina Cipollari e Barbara De Santi hanno preso in giro il suo modo di camminare e la sua reazione è stata abbastanza serena, tanto che non ha replicato più di tanto. Le due dame e l’opinionista, però, non sanno che dietro quella camminata c’è un episodio doloroso del passato.

Marco spiega oggi di non essere un robot, sebbene non abbia avuto alcuna reazione di fronte ai loro commenti scherzosi sulla sua camminata. Si è, infatti, sentito “toccato profondamente”. In quel momento, però, è rimasto senza parole, anche perché questa sua caratteristica è la conseguenza di un periodo della sua vita per nulla piacevole. Ecco che lo stesso cavaliere del Trono Over svela cosa c’è dietro:

“Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avvenuto mentre facevo sci nautico in cui mi sono rotto un femore. All’epoca avevo solo 21 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente, sotto consiglio medico, ho iniziato a fare molto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore, attività che tra l’altro ho anche svolto per qualche anno”

Nello studio di Uomini e Donne, Marco ha preferito non dare spiegazioni in quanto rappresenta comunque un dolore che non ha dimenticato. Ma non è stato questo il momento più doloroso della sua vita. Infatti, spiega che i momenti più di sofferenza che ha vissuto sono legati a fattori sentimentali. In particolare, il cavaliere ricorda di essere entrato “in un loop di autolesionismo” quando, circa dieci anni, ha avuto una relazione che andava avanti con tira e molla continui. Per uscire da questo tunnel, il cavaliere ha scelto di andare in analisi.

Uomini e Donne: Marco, ecco perché non perde mai il controllo

Con questa nuova intervista, Marco Viola parla degli altri partecipanti del Trono Over. In particolare, ribadisce di essere convinto che inizialmente Alessio era molto più affascinato da Barbara De Santi che da Claudia Lenti. Le prime dame che l’hanno colpito in studio sono state Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. Con la prima la “sfida”, come lui la definisce”, non è neppure iniziata, visto che dopo solo un’uscita la conoscenza si è interrotta.

Proprio con la dama di Cassino, in studio Marco si ritrova spesso ad avere degli scontri. Viola non nasconde che Roberta “è una donna fisicamente meravigliosa”. Allo stesso tempo, crede che abbia “un carattere molto spigoloso e contrastante” che lui reputa “poco femminile”. A detta sua, la Di Padua non saprebbe farsi corteggiare.

Molti telespettatori hanno notato che Marco riesce sempre a mantenere un tono pacato, anche quando gli scontri si fanno accesi. Ebbene il cavaliere spiega che ciò dipende dal fatto che ha studiato dai gesuiti. “Mi arrabbio anche io, ma non mi arrabbio come gli altri”, dichiara.