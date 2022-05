UeD, Marco svela uno strano retroscena su Ida: “Sgradevole sensazione”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne stanno generando non poca confusione. Di recente, la parrucchiera bresciana aveva avviato una conoscenza con Marco Alabiso, il quale oggi si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. Con la dama di origini siciliane, il cavaliere si è ritrovato a vivere momenti di serenità, ma anche grandi perplessità. Infatti, per lui non è stato inaspettato il suo finale con Ida. Aveva già avuto dei sospetti al riguardo e poi è arrivata la conferma, quando lei ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza.

Ieri in studio Riccardo e Ida hanno dato vita a uno di quei litigi che ha ricordato il loro passato turbolento. Intanto, Marco ha metabolizzato quando accaduto. Ammette che c’erano stati dei segnali che l’avevano portato a ipotizzare che sarebbe avvenuto tutto questo. Nei giorni precedenti alla sua scelta di chiudere con Alabiso per dare un’altra possibilità alla sua storia con Riccardo, aveva come l’impressione che lei volesse dirgli qualcosa.

“Ai miei occhi Ida era strana, diversa rispetto ai giorni passati e avevo capito che qualcosa non andava”, dichiara Marco. Non riusciva, però, a fare chiarezza, in quanto pare che lei tergiversasse sempre le sue domande. In particolare, il cavaliere voleva sapere cosa stesse pensando su Riccardo e cosa avesse intenzione di fare, ma non riusciva a ottenere le risposte che cercava.

Inizialmente, la loro conoscenza a UeD procedeva bene, poi pare che Ida sia “cambiata di colpo” e, a quel punto, Marco ha capito. Ed ecco che racconta un episodio alquanto insolito che riguarda un’uscita a Roma con la Platano. Hanno cenato insieme nel centro storico e poi hanno deciso di andare a bere in un locale, dove sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato per Alabiso.

Pare che sia stata Ida a scegliere il posto dove trascorrere il resto della serata. Qui si sarebbe “incupita di colpo”, ma nonostante questo si sono baciati. Qualche istante dopo, un cameriere si sarebbe avvicinato a loro dicendo: “Ciao Ida, è tanto che non ci vediamo, una volta venivi qui con Riccardo!”. Quando il cameriere è andato via, Marco non ha potuto far notare la cosa.

“Le ho fatto una battuta sul fatto che, tra tutti i posti, lei avesse scelto proprio quello dove era solita andare con Riccardo! Va bene che era l’unico aperto, ma potevamo anche spostarci… parlando poi è anche venuto fuori che lei aveva baciato Riccardo quasi nello stesso luogo dove eravamo seduti noi. A quel punto era chiaro il perché del suo cambiamento d’umore”

Non solo Ida avrebbe scelto lo stesso locale dove solitamente andava con Riccardo, ma lì si erano anche scambiati dei baci. Certo, Marco precisa che “può capitare di ritornare nei posti che si sono frequentati con gli ex”, ma non gli sembra il caso di tornarci “finché non si sono superate certe cose”. A detta sua, la Platano non avrebbe mai davvero smesso di volere Riccardo.

Potrebbe uscire con migliaia di persona, ma il suo pensiero finirebbe sempre all’ex operaio tarantino. “Penso che a Riccardo serva sapere solo che Ida ci sia sempre per lui, ma, forse, non nutre dei veri sentimenti per lei”, questo il pensiero di Marco. A oggi per Alabiso Ida rappresenta “un discorso chiuso”. Avrebbe preferito che gli avesse detto in privato ciò che stava accadendo, prima di farlo in studio.

“Ho addosso la sgradevole sensazione che lei sapesse da prima che tra di noi non poteva funzionare, ma allora perché non dirlo subito? Io mi sto impegnando per trovare una relazione seria, forse quella frequentazione non aveva futuro fin dall’inizio”

Ora Marco Alibiso torna a vivere la sua vita come l’ha vissuto fino a un mese fa. Nel parterre delle dame potrebbe interessargli Gloria, ma fa presente di non avere avuto la possibilità di conoscerla visto che si è solo concentrato su Ida. Da questa esperienza ha imparato tanto.

“In generale, ho imparato che in molti ti fanno una bella faccia davanti e poi, quando si accendono le telecamere, diventano altre persone. Inoltre, grazie alla mia conoscenza con Ida, ho capito che non bisogna portare avanti rapporti in cui uno dei due ha ancora in mente il passato”

Dopo 11 anni da single, Marco oggi si augura di trovare la donna giusta per lui, che non è Ida a quanto pare!