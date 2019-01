UeD, Marco Fantini in Africa per aiutare i bimbi poveri: il racconto di Beatrice

Uomini e Donne, l’ex tronista Marco Fantini in Africa per aiutare i bambini poveri: grazie a lui e al Beatrice Valli anche giocattoli e vestiti nuovi

Sul fatto che Marco Fantini sia un ragazzo dal cuore d’oro il pubblico di Uomini e Donne non ha dubbi. Per questo motivo, ancora oggi, i telespettatori che lo hanno conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi lo seguono con affetto e stima. Con le persone che lo supportano da quando era al Trono Classico Marco condivide spesso i momenti più belli della sua giornata, così come sta facendo nelle ultime ore che. In questo momento, però, Fantini non si trova in Italia ma all’estero. Grazie ad uno sponsor l’ex protagonista di Uomini e Donne è volato in Africa per prendere parte ad un progetto davvero nobile. Marco Fantini lì è andato per contribuire alla costruzione di speciali macchinari che permettono di trasformare l’acqua contaminata in acqua potabile.

Un aiuto non di poco conto che, nelle zone in cui lui e il team che lo sta seguendo stanno intervenendo, farà sicuramente la differenza per i bambini che ancora adesso vivono in condizioni di povertà. Della cosa, sempre su Instagram, ne ha parlato anche Beatrice Valli, la sua campagna. Lei è rimasta in Italia ma, a modo suo, ha voluto comunque dare il suo contributo. Insieme a Marco hanno riempito infatti una valigia piena di giocattoli e vestiti nuovi da far arrivare ai bambini africani. Quando possono, ha poi aggiunto lei, fanno sempre della beneficenza (anche se non amano molto pubblicizzarlo). Questa volta, tuttavia, Beatrice si è detta impaziente di scoprire la reazione dei bambini quando riceveranno i loro doni.

Uomini e Donne, Beatrice Valli criticata per la sua festa di compleanno: hanno pagato tutto gli sponsor? La risposta di lei non si fa attendere

Beatrice Valli, proprio il giorno dopo la sua festa di compleanno, si è trovata costretta a rispondere a chi, sui social, aveva commentato alcune sue foto criticando il party organizzato la sera prima. Hanno pagato tutto gli sponsor? A queste insinuazioni la compagna di Marco Fantini ha subito replicato, specificando di aver finanziato di tasca propria l’evento e mettendo, in questo modo, a tacere le male lingue.