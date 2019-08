UeD Marco dichiara amore per Beatrice, poi l’attacco: lei costretta a intervenire

Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più innamorati: una famiglia felice

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono scelti a Uomini e Donne e da allora, superata una difficile crisi che sembrava averli allontanati per sempre, si sono amati ogni giorno di più mettendo al mondo anche una figlia, Bianca, che – come ben sapete – non è l’unica della Valli: Beatrice ha avuto il piccolo Alessandro da Nico Bovi, corteggiatore di Katia Fanelli a Temptation Island, e proprio lui negli ultimi giorni ha parlato del loro rapporto. Tra Marco e Beatrice insomma va tutto a gonfie vele, e a dimostrarlo ci sono le tante foto e gli altrettanti video che ora l’uno ora l’altra pubblicano su Instagram. Come l’ultimo ad esempio, che però ha scatenato le critiche (assurde) di più di un follower sull’aspetto fisico di lei.

Beatrice Valli attaccata per la cellulite: la risposta su Instagram

Nella foto si vede Marco prendere in braccio Beatrice e schiacciarle il sedere; questo porta inevitabilmente alla comparsa della cellulite che infatti si è vista anche alla Valli. Non vi avremmo mai parlato di questi sterili commenti se Beatrice non fosse intervenuta, ma avendolo fatto non potevamo non aggiornarvi su ciò che è accaduto sul suo profilo. “Cellulite anche per lei #hole”, ha commentato una follower, a cui la Valli ha replicato con toni forse fin troppo pacati: “Diciamo che mi ha schiacciato il sedere, esce a tutte, direi. E comunque tutte abbiamo la cellulite”. Beatrice tra l’altro è una bellissima ragazza, quindi il discorso lascia il tempo che trova, così come lo avrebbe lasciato se non fosse stata bella: sarebbe anche ora che le donne la smettessero di pensare a questa cellulite e iniziassero ad accettarsi per quelle che sono (anche perché un uomo interessato o intelligente non sta di certo lì a vedere com’è la pelle e quanta cellulite c’è).

Marco Fantini, la bella dichiarazione d’amore a Beatrice

Il commento poi non lo abbiamo proprio capito perché Marco aveva scritto alla sua Bea un “So in love” romanticissimo che al massimo avrebbe dovuto scatenare altre reazioni. Davvero siamo ancora al punto in cui si vede una coppia innamorata e si pensa alla cellulite che lei ha? #assurdo