UeD, Marcello vs tutti. Russo “un polipo” per Maria, il web insorge

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024, al centro studio siedono Marcello Messina e Tiziana. La loro conoscenza, però, giunge al termine. Questo perché al cavaliere, dal punto di vista caratteriale, non è scattato nulla. Jasna crede che la loro seconda uscita non abbia avuto senso, in quanto entrambi sapevano benissimo che non c’era interesse da parte di lui. Marcello va all’attacco contro la dama, accusandola di innamorarsi alla prima uscita.

Diego Tavani prende le difese di Jasna, dicendo che al contrario con lui non è andata così, anzi la loro conoscenza è stata chiusa da lei subito. Anche Gianni Sperti difende la dama, precisando che ad esempio Cristiano l’aveva illusa con dei paroloni. Persino quest’ultimo difende Jasna, dicendo di essere lui una persona che mette tutto se stesso. Sia lui che Diego spiegano che durante le loro uscite la dama non ha mai parlato male di Marcello.

Dopo il caso che ha visto protagoniste Aurora Tropea e Tiziana proprio con Marcello, ecco che quest’ultimo finisce sotto accusa. Interviene anche Daniele Paudice, dicendo che probabilmente a Messina piacciono le ragazze più giovani. Il tronista si riferisce al fatto che Marcello nelle scorse settimane si è detto interessato alla corteggiatrice Valery.

Quest’ultima reagisce male, facendo invece notare a Daniele che almeno qualcuno è interessato a lei, visto che da tempo non viene portata in esterna.

“Con me non sei stato passionale, basta con questa storia! Magari con un’altra lo sei di più!”, afferma furiosa Jasna. Maria De Filippi interviene, rivolgendosi a Marcello: “Perché ci vedi un’offesa?”. Il cavaliere va proprio su tutte le furie e afferma che Jasna è sempre stata un ghiaccio con lui. Messina alza i toni, apparendo davvero furioso.

Tinì vuole entrare nei dettagli e chiede a Jasna cos’è successo tra loro fisicamente quando hanno avuto una relazione. La dama ci tiene a fare delle precisioni di fronte ad alcuni dubbi riguardanti la passione che da parte di lui non ci sarebbe stata:

“Marcello non ha problemi, questo chiariamolo. Semplicemente con me non aveva tutto questo trasporto. Marcello funziona benissimo. Lo sto dicendo dall’inizio, in relazione a me”

Uomini e Donne: Ernesto Russo “un polipo” con Marianna

La puntata va avanti con Ernesto Russo, il quale dice di essere fortemente attratto da una nuova dama con cui è uscito, Marianna. Ha tentato più volte di baciarla e lei conferma. Non solo, fa una serie di battute piccanti. Ernesto vorrebbe continuare questa conoscenza.

Lei è divertita dai modi di fare di Russo, ma si dice stanca di essere trattata come una bambola. L’avrebbe baciato, ma vorrebbe che lui si desse una calmata. Maria De Filippi definisce Ernesto un polipo. Molti telespettatori non digeriscono questo atteggiamento di Russo, soprattutto quando si vanta di averla toccata più volte cercando di andare oltre con lei, ricevendo sempre un ‘no’ come risposta.

Il pubblico insorge, trovando troppo spinto il suo comportamento verso una donna che puntualizza di voler viversi una conoscenza che va oltre l’impatto estetico. C’è da dire che la stessa Marianna si dice pronta a continuare a conoscere Ernesto, cercando comunque di calmare i suoi istinti.

Uomini e Donne, Renata e Gianni: la strana uscita

Questa puntata di UeD inizia con Renata e Gianni seduti al centro studio. Maria De Filippi anticipa che tra loro è accaduta una cosa strana e che la dama è rimasta delusa. Gianni inizia a raccontare la vicenda, spiegando che c’è una donna con cui per qualche tempo si è tenuto in contatto telefonicamente mentre lui si trovava a Bucarest. Il cavaliere aggiunge che questa signora aveva chiesto di partecipare in passato al programma di Canale 5.

Secondo il suo racconto, non sarebbe mai approdata nello studio perché la persona per cui pare avesse chiamato si sarebbe sentita male. Ed ecco che proprio durante una cena che Gianni ha condiviso con Renata, questa donna si è rifatta viva e gli ha detto di trovarsi nei suoi paraggi. C’è stato un piccolo battibecco tra il cavaliere e la dama. Alla fine si è fatto raggiungere da questa donna.

La situazione ha infastidito Renata. Gianni e questa sua amica non si erano mai incontrati prima e questo per loro ha rappresentato, dunque, il primo in incontro. Gianni Sperti crede che se ci fosse stato qualcosa da nascondere il cavaliere non si sarebbe mai fatto raggiungere da questa signora.

L’opinionista pensa che Gianni fosse in buona fede. Lo stesso cavaliere precisa di aver agito in quel modo perché gli sembrava scortese dire di no a questa sua amica, per cui non nutre interesse. Renata oggi vuole chiudere perché lo vede immaturo. Per Gianni questa è una scusa e Sperti crede che a lei non piaccia.

Tina Cipollari le consiglia di dargli un’altra possibilità. Alla fine, Renata sceglie di far scendere in studio un uomo che vorrebbe conoscerla, Alessandro. La dama decide di iniziare questa nuova conoscenza.