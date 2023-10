UeD Marcello spiazza su Ida e Isabella, poi: “Maria mi ha soccorso”

Marcello Messina è tornato nel parterre dei cavalieri a Uomini e Donne e oggi si svela in una nuova intervista per il Magazine dedicato al programma. Risale a due anni fa la sua prima partecipazione al dating show di Maria De Filippi, periodo in cui ha avuto una travagliata conoscenza con Ida Platano. E proprio di lei parla in questa nuova intervista, prima però si concentra sul motivo per cui aveva lasciato il programma. Come i suoi fan ricorderanno, il cavaliere aveva deciso di lasciare il parterre perché aveva trovato l’amore lontano dalle telecamere.

Questa relazione è giunta al termine intorno allo scorso mese di febbraio e adesso è single. Di sicuro non frequenterà più persone contemporaneamente, come invece stanno facendo altri suoi ‘colleghi’ del parterre. E su questo, infatti, si sente come una “mosca bianca”. Ma che ricordo ha della sua prima esperienza nel programma di Maria De Filippi? Ricorda che in quel periodo aveva “poca consapevolezza”. Non si rendeva conto che “un semplice atteggiamento potesse far scaturire molte reazioni”. Restava male per i giudizi esterni e ci soffriva, sebbene non lo dimostrasse.

Quale tipo di rapporto c’è oggi tra Marcello e Ida dopo uomini e Donne? Messina spiega che, ora che è passato del tempo, vede le cose più lucidamente e può dire che la Platano “è una donna con un grande cuore”. Crede che con lui abbia dato il meglio fuori dagli studi e che le cose tra loro non siano andate per divergenze caratteriali. Oggi Ida è impegnata sentimentalmente con Alessandro Vicinanza, ma con Marcello è rimasto un bel rapporto.

“Siamo in buoni rapporti, capita che ci facciamo gli auguri ai compleanni. Vorrei precisare che non ci sentiamo regolarmente, ho massimo rispetto dei rapporti altrui, come lo ho avuto della mia storia. Avrei voluto chiamarla per sapere come sta, ma non mi sembrava corretto quando era nel programma e neanche dopo che si è fidanzata. Non sono una persona che mette i bastoni tra le ruote agli altri. Detto questo, Ida, se passassi da Torino per un caffè in amicizia mi trovi”

Così Marcello invita Ida a prendere un caffè in amicizia, consapevole che oggi potrebbero ritrovarsi ad avere un rapporto sereno. Parole che spiazzano, ma che sicuramente dimostrano la maturità di Messina.

Marcello oggi vuole fare ciò che si sente in quello studio. Stavolta cercherà di difendersi se sarà attaccato, invece che restarsene in silenzio. Per il momento, nel parterre delle dame ha notato Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. L’intervista si concentra sulla dama di Cassino, in quanto esiste una leggenda nello studio: “Gli ex di Ida escono sempre con lei”. In questo caso, però, Marcello non pensa che andrà così.

Infatti, il cavaliere non crede che Roberta uscirebbe con lui. Da telespettatore gli è sempre piaciuta moltissimo, ma sembra che la Di Padua gli abbia già fatto capire che la porta è chiusa. Di sicuro è felice di non aver ritrovato in studio Armando Incarnato, il quale l’ha sempre messo sotto accusa:

“Come posso dire che non sono contento di non essere attaccato tutti i giorni? Mi permettete una metafora? Era alle mie spalle, avevo la sensazione di essere un albero e avere un picchio contro il tronco. Qualunque cosa dicessi e facessi, mi criticava. Per fortuna Maria tante volte mi ha soccorso. Lei ha la capacità di leggere le persone, parla poco ma capisce tutto. Mi è mancata questa sua comprensione”

Per quanto riguarda Isabella Ricci, che qualche mese fa ha messo fine al suo matrimonio con Fabio Mantovani, Marcello spiega che il rapporto di amicizia tra loro non è andato avanti. Questo gli dispiace molto. Non sa quali siano i motivi, ma crede che la vita porterà entrambi a parlarsi ancora. “Vorrei solo sapere se ho detto o fatto qualcosa di sbagliato”, si chiede Messina, facendo capire dunque che ad allontanarsi da lui sia stata Isabella.

A questo punto, gli viene da pensare che la fine del suo matrimonio abbia generato in lei delle sofferenze che l’hanno portato a cancellare tutte le persone legate in qualche modo alla coppia. Nonostante tutto, per lui rimane sempre “la bella persona” che ha conosciuto e con cui ha condiviso tanto. Tra loro non c’è stato alcun litigio e da parte sua non c’è alcun tipo di astio.