UeD Manuel: tatuaggi per persona speciale, poi la dedica (non c’entra Giulia)

By

Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo la scelta di Giulia Cavaglià: il rapporto coi fan

Manuel Galiano continua ad avere un rapporto bellissimo dopo Uomini e Donne con i suoi fan e lo fa rispondendo periodicamente alle domande che gli pongono non senza condividere con loro momenti di vita e ricordi importanti. Questa volta Manuel ha voluto spiegare ai suoi fan il significato di alcuni suoi tatuaggi dedicati a una persona importante, e ha fatto una bella dedica ad alcuni redattori di UeD. Veniamo subito al dunque.

Gossip Uomini e Donne, i tatuaggi di Manuel per una persona speciale

Manuel ha prima spiegato che alcuni dei suoi tatuaggi, in particolare quelli che riproducono i numeri 11 e 28, sono dedicati alla nonna, una persona importantissima nella sua vita: “L’11 – queste le parole del fidanzato di Giulia Cavaglià – è il giorno di nascita di mia nonna ed il mio numero preferito, mentre il 28 è l’anno di nascita di mia nonna”. “La cosa – gli ha chiesto subito dopo un fan – che ti manca di più di Uomini e Donne?”; la risposta è stata breve ma esaustiva: Manuel ha infatti citato i nomi di Claudio Leotta, Michele Perna, Alessia Dell’Anna e Raffaella Mennoia. Delle belle risposte quindi che dimostrano quanto il ragazzo sia grato alle persone che gli sono state vicino, e la gratitudine – si sa – ormai non va più di moda.

Quale futuro per Manuel e Giulia?

Manuel si sta godendo la sua storia d’amore con Giulia, ed entrambi sembrano davvero molto affiatati. Non sappiamo se li vedremo a Temptation Island Vip ma è certo che sarebbero un ottimo acquisto per la trasmissione, viste le dinamiche che entrambi potrebbero creare con il loro caratterino in un contesto del genere. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!