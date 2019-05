UeD, Manuel Galiano si svela: “Non sto attraversando un periodo sereno”

UeD, Manuel Galiano stanco degli atteggiamenti di Giulia Cavaglia: i suoi sentimenti stanno iniziando a crescere

Manuel Galiano si svela in un’intervista per Uomini e Donne Magazine. Il corteggiatore di Giulia Cavaglia confessa che, al momento, non sta passando un periodo proprio facile all’interno della trasmissione. Vedere la tronista avere determinati atteggiamenti con gli altri corteggiatori non gli sta permettendo di vivere un’esperienza serena nel programma. Ci sono momenti in cui si convince del fatto che Giulia tenga un certo comportamento per provocarlo, ma tanti altri nei quali comprende che potrebbe non essere così. Manuel, infatti, è consapevole del fatto che la Cavaglia sia fortemente interessata a Giulio Raselli. Sa di non averle mai dato modo di arrabbiarsi e, proprio per tale motivo, è sicuro che la tronista non ci tenga a fare dei gesti o delle sorprese per lui. Una realtà diversa da quella che ha vissuto a inizio percorso. Infatti, inizialmente appariva molto più sicuro di sé, in quanto convinto di piacere molto a Giulia. Ma probabilmente l’arrivo di Giulio ha sprofondato queste sue certezze.

“Non sto attraversando un periodo sereno. Inizio a vedere degli atteggiamenti di Giulia che ho difficoltà a mandare giù. Vederla così vicina agli altri corteggiatori, non mi fa assolutamente piacere”, ammette Manuel, che prova molta difficoltà ad assistere a determinati comportamenti della tronista. Non può di certo lamentarsi del rapporto che c’è tra loro, ma non può neanche non notare i gesti che compie nei confronti del suo rivale. Il corteggiatore confessa che i suoi sentimenti verso Giulia stanno crescendo e, per tale motivo, l’attesa inizia a diventare “insopportabile”. Mentre inizialmente alcuni atteggiamenti lo infastidivano, ora hanno appunto la capacità di cambiargli completamente l’umore. Ora la situazione si complica sempre di più, visto che la Cavaglia si è lasciata andare anche con Giulio.

Manuel Galiano in difficoltà a Uomini e Donne: anche Giulia Cavaglia entra in crisi

Se fino a qualche settimana fa Giulia aveva baciato solo Manuel, ecco che ora si lascia andare anche con Giulio. Dopo aver assistito al loro bacio, Galiano aveva addirittura lasciato lo studio. Sembra proprio che la situazione vada a complicarsi sempre di più. Infatti, nel corso dell’ultima registrazione, la Cavaglia si è trovata di fronte a delle difficoltà con entrambi i corteggiatori.