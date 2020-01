UeD Manuel Galiano: la nuova fidanzata è una juventina doc, ecco chi è

UeD Manuel Galiano, Giulia Cavaglià è un lontano ricordo: ecco la nuova fidanzata (lei è una ‘juventina’ doc, ecco di chi si tratta)

E amore fu! Manuel Galiano, dopo la tormentata storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià (tormentata non perché lunga, ma perché ricca di polemiche dopo l’addio) è tornato a respirare i fumi dell’innamoramento. Al suo fianco c’è una juventina doc. A spifferarlo il sito VeryInutilPeople, che non ha dubbi sulla neonata love story. Di chi si tratta? Lei è Mikela Miki. La giovane, che compirà 21 anni il prossimo 20 gennaio, è una modella di origini albanesi nonché madrina della Juventus. La conoscenza parrebbe essere avvenuta via social e poi…

Come spiega VeryInutilPeople, il primo contatto tra l’ex corteggiatore e la ‘zebrata’ bianconera Mikela sarebbe avvenuto lo scorso ottobre sul web. “Con molta discrezione hanno intrapreso una storia senza mai fare trapelare nulla”, fa sapere il sito di spifferi che svela poi altri dettagli sulla frequentazione in atto. E forse è già più di una frequentazione visto che Manuel e Miki “sono stati avvistati domenica scorsa in atteggiamenti decisamente intimi in diversi locali della movida milanese, tra cui l’Oro, l’Hollywood e il The Club”. Insomma, la coppia sembrerebbe fare sul serio ed essere assai affiatata. Chissà se la love story proseguirà senza intoppi. L’amore è eterno finché dura…

UeD Manuel e Giulia Cavaglià: c’eravamo tanto amati… Sicuri?

Se il gossip su Galiano dovesse essere confermato, vorrebbe dire che anche il giovanotto si è riaccasato felicemente dopo mesi in solitaria. Chi ha ritrovato l’amore è anche la sua ex, Giulia Cavaglià. Per lei un compagno celebre, lo scrittore e You Tuber Francesco Sole. Per quel che invece riguarda i rapporti attuali tra Manuel e l’ex tronista, c’è il gelo. All’addio, consumatosi in tempi record e avvenuto dopo la scelta a Uomini e Donne – tra mille polemiche (addirittura la redazione chiamò i due ragazzi sul finire dell’estate 2019 per avere chiarimenti) -, seguirono settimane di botta e risposta roventi social tra i due ex. Oggi anche le stilettate si sono esaurite. L’amore fa davvero miracoli.