UeD Manuel Galiano e Klaudia Poznanska, altro incontro: feeling alle stelle, il gossip

Che cosa sta succedendo tra Manuel Galiano e Klaudia Poznanska? I due ex protagonisti di Uomini e Donne continuano a frequentarsi e in molti si chiedono si il rapporto sia soltanto amichevole oppure se ci sia qualcosa in più. Nelle scorse ore si sono incontrati a Roma e non hanno mancato di mostrarsi sui social. Ma c’è dell’altro che spinge a sospettare che l’amicizia potrebbe trasformarsi in un rapporto sentimentale. Pochi giorni fa l’ex di Giulia Cavaglià ha fatto sapere che c’è una ragazza che sta catturando le sue attenzioni. Che si stesse riferendo a Klaudia? Chissà, nel frattempo con l’ex corteggiatrice il feeling continua a crescere…

Nella giornata di ieri, Galiano è sbarcato a Roma e ha passato la giornata con Klaudia, accompagnandola a fare la spesa. I due si sono poi rifugiati a casa di lei per cenare. Qui Manuel si è divertito a far giocare la cagnolina della Poznanska mentre la ballerina si è rilassata, mettendosi comoda e facendosi una maschera di bellezza al viso. Insomma, che ci sia un particolare rapporto è alquanto evidente. Resta da capire se si sta travalicando la linea dell’amicizia per approdare nel campo dell’amore.

UeD lo scontro rovente tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano

Pochi giorni fa Galiano è tornato al centro del gossip di Uomini e Donne per essere stato protagonista di una lite social senza esclusione di colpi con la sua ex Giulia. La prima a perdere la pazienza è stata la Cavaglià, infastidita dal fatto che il ragazzo, via social, abbia più volte risposto a domande riguardanti il rapporto naufragato. “Io non ti ca.o di striscio da tempi immemori – si è sfogata l’ex tronista – , grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente. Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, non so se ti risponderò, ma tu prova”. L’ex corteggiatore, dopo aver ascoltato le roventi parole di Giulia, le ha dato della gallina.