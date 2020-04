UeD, Manuel Galiano punzecchia Giulia Cavaglià e sorprende su Raselli

L’ex corteggiatore si lascia andare ad un nuovo sfogo sui social su Giulia Cavaglià e parla del rapporto con Raselli

Manuel Galiano a ruota libera sui social. “Adesso è arrivato il momento di dire le cose come stanno”, recita così la prima storia dell’ex volto di Uomini e Donne. Con il format delle domande, l’influencer è tornato a punzecchiare Giulia Cavaglià, ex tronista con la quale uscì dal dating show di Canale 5. Come ben sappiamo, la storia durò appena un mese, seguita da una rottura molto brusca. All’epoca entrambi si lanciarono varie frecciate in cui si accusarono a vicenda di aver intrattenuto rapporti al di fuori della coppia. Ad oggi, Giulia è felicemente fidanzata con lo scrittore Francesco Sole, mentre Galiano sembra essere ancora single. Poche ore fa, il giovane ha punzecchiato l’ex tronista sui social e ha espresso anche il suo parere su Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

“Giulia mi ha usato, sono contento invece per Giulio”

La relazione tra Giulia e Manuel ha senza dubbio generato molti attriti tra i due. Solo qualche ora fa, tramite alcune domande dei fan, Galiano è tornato a provocare l’ex tronista. Alla domanda: “È vero che Giulia ti ha soltanto usato?” l’ex corteggiatore ha risposto: “Verissimo”. In seguito, nelle domande successive, ne è comparsa un’altra in cui l’ex corteggiatore ha sottinteso che la Cavaglià lo avrebbe cercato in un secondo momento. “Se Giulia dovesse riscrivere tu come ti comporteresti?”, ha chiesto un fan. Secca la risposta del giovane: “Come ho già fatto. Manco aprirei il messaggio”. Successivamente è arrivata anche la domanda su Giulio Raselli, suo antagonista ai tempi di Uomini e Donne: “L’odio che avevate tu e Giulio era solo dovuto al contesto o era seriamente personale?”. A sorpresa Galiano ha risposto: “Io non odio Giulio, anzi sono contento che abbia trovato una persona che gli vuole bene! Ovviamente quando ci contendevamo la stessa persona non mi stava simpatico, ma penso sia normale!”.

Nuovo attacco per Giulia De Lellis: “Emblema del fake”

Non è passato molto tempo dalla frecciatina di Galiano nei confronti dell’influencer. In tale occasione, un follower ha chiesto se avesse mai pensato di scrivere un libro. A far discutere è stata la sua risposta: “Non ci ho mai pensato, sinceramente. Ma se una che non sa manco coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite penso che possa farlo chiunque un libro”. Anche senza fare nomi, il riferimento alla romana è parso ovvio a tutti. Poco fa, dopo le dichiarazioni su Giulia e Giulio, Manuel è tornato a parlare di Giulia De Lellis: “Penso che sia l’emblema del fake che ormai troviamo tutti i giorni su Instagram! Fateci caso… tutte coppie innamorate poi nella realtà non passano dalle porte! Tutte strafig.e poi le vedi dal vivo e non le riconosci… tutti miliardari poi prendono la paghetta dalla mamma!”.