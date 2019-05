UeD, Manuel emoziona Andrea Dal Corso: il corteggiatore commosso

UeD, Manuel Galiano commosso in studio: Andrea Dal Corso lancia un messaggio speciale

A Uomini e Donne, il corteggiatore di Giulia Cavaglia mostra un lato del suo carattere che non si conosceva. Stiamo parlando di Manuel Galiano che, nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 17 maggio, si lascia andare alla commozione. Dopo aver visto l’esterna del rivale Giulio Raselli, Manuel non riesce a trattenere la delusione. Il corteggiatore ammette di non essere arrabbiato, ma deluso. A questo punto, prende la parola Andrea Dal Corso. L’ex corteggiatore, presente in studio insieme a Teresa Langella, rivela di aver conosciuto Manuel durante la sua esperienza a Temptation Island. Proprio all’interno del reality, i due hanno instaurato un rapporto molto forte, tanto che Andrea dichiara di conoscerlo bene su determinati lati. Hanno parlato molto durante questa passata esperienza e ora Dal Corso ci tiene a fare un discorso proprio alla Cavaglia. Il fidanzato della Langella è completamente sicuro che Manuel stia facendo sul serio e che sia davvero interessato a lei.

“A Temptation abbiamo instaurato proprio un forte legame, poi ci siamo persi. Abbiamo legato molto, ha un grande cuore”, inizia così il suo discorso Andrea, che appare emozionato di fronte alla reazione di Manuel. Quest’ultimo abbassa la testa e quando la rialza appare con gli occhi lucidi. Tutti sono stupiti nel vederlo così, anche Gianni Sperti. Ma Dal Corso continua, sicuro della sua idea: “Vederti così mi ha veramente colpito, perché so quanto tu ci tieni a una persona”. Ma non solo, Andrew si rivolge poi direttamente a Giulia a cui dichiara: “Io ti osservo e vedere il modo in cui parli, in cui la guardi. Giulia, te lo dico con tutto il cuore, lui sta facendo proprio sul serio! Lo percepisco proprio con il cuore”.

Andrea Dal Corso e le parole su Manuel Galiano a Uomini e Donne: Giulia vicina alla scelta

Parole speciali quelle che Dal Corso riserva oggi a Manuel. L’ex corteggiatore appare emozionato nel vedere Galiano provare dei forti sentimenti nei confronti di Giulia. Infatti, Andrew è convinto che Manuel sia fortemente interessato alla Cavaglia, che tra poco farà la sua scelta. A breve la tronista dovrà scegliere con chi uscire dal programma, tra Galiano e Giulio.