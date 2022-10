UeD, malori e sentenze: Daniela affonda e Rosalia è già una star

A Uomini e Donne sono ancora dame e cavalieri a tenere accese le luci dei riflettori. Questa volta la puntata inizia con Daniela del Trono Over, la quale viene fortemente accusata al centro studio. Ciò accade nel momento in cui critica il modo in cui Raffaele ha gestito la loro prima uscita. Si lamenta innanzitutto per aver girovagato ‘inutilmente’ in auto alla ricerca di un ristorante. Ma ciò che l’ha particolarmente infastidita sono gli argomenti che Raffaele le ha esposto durante la cena. In particolare, il cavaliere ha parlato delle uniche due storie che ha avuto nella sua vita.

Daniela appare piuttosto arrabbiata e quasi tutti in studio iniziato a pensare che la sua seccatura sia fin troppo esagerata dopo una prima uscita. “Mi hai parlato tutto il tempo della tua ex! Mi hai chiesto scusa per il tuo monologo, ma io sto qui per dire come mi sono sentita”, spiega. Raffaele mostra tanta delusione, in quanto si aspettava che in studio Daniela avrebbe parlato in modo così negativo della loro uscita. Infatti, ci tiene a far notare che in realtà, quando hanno avuto problemi a individuare il ristorante, la dama era apparsa comprensiva e sorridente.

Ma Daniela in questa puntata di UeD va avanti con la sua tesi, restando ferma nella sua posizione, soprattutto per quanto riguarda i discorsi fatti da Raffaele durante l’uscita.

“Il tuo passato per quanto possa essere interessante… Non si nella prima uscita! Non esiste! Dopo due ore ti ho fatto una domanda: allora la ami ancora (l’ex)? E non mi hai dato una risposta”

A questo punto, il nuovo cavaliere del Trono Over sceglie di raccontare a tutti il suo passato. Ammette di sentirsi “un fallito”. Ha avuto due storie importanti e la prima è stata con sua moglie: “Mi ha lasciato perché è deceduta. Fosse stata viva sarebbe accanto a me”. Dopo la morte della donna, Raffaele ha ritrovato il sorriso con un’altra persona, a cui avrebbe dato tutte le attenzioni possibili.

Si sarebbero dovuti sposare, ma a causa di una situazione delicata che la figlia stava affrontando ha ritenuto che fosse giusto rimandare. Questa sua decisione avrebbe causato la rottura, in quanto la sua ex compagna non avrebbe accettato di celebrare il matrimonio più avanti. “Ho visto questa fine del rapporto come un fallimento”, ha confessato.

Proprio per far capire com’è fatto, Raffaele ha raccontato tutta la sua storia a Daniela durante la loro uscita. La dama, però, avrebbe preferito ascoltare altro e magari vedere il cavaliere più interessato a lei. A questo punto, in studio, interviene furiosa Ida Platano, che condivide il pensiero di molti telespettatori.

“Secondo me Raffaele non ti piace Daniela! Tutti raccontiamo il nostro passato”

Maria De Filippi fa sapere che, in effetti, Daniela sta conoscendo un altro cavaliere, con cui è andata a far colazione. Gianni Sperti asfalta la dama, mostrandosi d’accordo con il pensiero di Ida. L’opinionista fa presente che Raffaele è semplicemente “ancora un po’ provato” per via della rottura che c’è stata con la sua ex compagna.

Questo, secondo Gianni, l’hanno compreso tutti, tutti tranne Daniela. A lanciare l’ultimo colpo ci pensa lo stesso Raffaele: “Ho capito che sei bella esteticamente”. Con questa affermazione vuol far intendere di aver compreso che non c’è altro di positivo in lei, schiacciandola e guadagnandosi l’applauso. Maria decide così di chiudere l’argomento.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro si sente male e manda a casa Ernesto

Lavinia Mauro ha portato in esterna Ernesto. Durante la loro uscita su un prato, però, si è sentita male a causa dell’allergia. Non è riuscita ad andare avanti con l’esterna, che ha dovuto interrompere. Da parte di Ernesto si aspettava un messaggio, ovviamente attraverso la redazione. Ma, a detta sua, il corteggiatore avrebbe preferito invece condividere su Instagram video mentre si trova in auto dopo l’esterna, che Maria manda anche in onda.

In soldoni, attraverso alcuni suoi gesti social, Lavinia crede che Ernesto sia più interessato ad altro che a conoscerla. In particolare, lo vede troppo concentrato a condividere foto e video su Instagram. In studio il corteggiatore non riesce a far ricredere la nuova tronista, che ammette di essere davvero delusa. Anzi, Ernesto non dà spiegazioni concrete e spesso se ne resta in silenzio. Esce fuori che da tre anni lui è in contatto con la redazione, in quanto ha sempre sperato di prendere parte al programma. Questa rappresenta per Lavinia una conferma ai suoi dubbi. Così, Lavinia elimina Ernesto.

Tina Cipollari attacca Pinuccia, Rosalia diventa una star

Mentre Pinuccia continua a essere nel mirino di Tina, Rosalia conquista il pubblico. L’anziana dama già nel corso della puntata di ieri aveva raccolto applausi, mostrando la sua solidarietà femminile. Oggi appare spensierata e cerca di convincere Alessandro a non dare più false speranze a Pinuccia. Dopo di che, De Filippi le permette di sedere al centro studio per raccontare come va la sua conoscenza con Antonio, nuovo cavaliere di 81 anni.

I due sono usciti insieme e Rosalia durante l’esterna ha sferrato anche una bella frecciata a Pinuccia. Rispondendo alla proposta di Antonio di andare a cena insieme, la nuova dama ha risposto: “Va bene, speriamo che tu non hai qualcuno che ci interrompe”. Una frecciata inaspettata che riguarda il rapporto di Alessandro e Pinuccia. Per il pubblico, sotto sotto, Rosalia è in grado di regalare dei colpi di scena.

Tina attacca Pinuccia velatamente facendo complimenti a Rosalia, che si sta facendo strada in trasmissione: “Tu sei simpatica, non sei musona e vendicativa”. Maria capisce subito le intenzioni dell’opinionista e la rimprovera più volte, senza riuscire a fermarla. La Cipollari è, infatti, certa che Pinuccia sia invidiosa della ‘collega’. In contrasto con le parole di Tina, la dama ammette di essere invece contenta per Rosalia. Come andrà a finire? I siparietti con Tina, Pinuccia e Rosalia già regalano sorrisi!

Ma la frecciatina a Pinuccia in esterna? Rosalia ci sta già dando soddisfazione #uominiedonne — Xenia (@Xenia_syssi) October 5, 2022