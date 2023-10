UeD Luisa Monti, brutta notizia dopo una visita di routine: come sta

By

Luisa Anna Monti è nota per esser stata protagonista al trono over di Uomini e Donne. Proprio al dating show condotto da Maria De Filippi, l’ex dama ha conosciuto Salvio Calabretta, di cui si è poi innamorata, e che oggi è suo marito. Luisa, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha avuto modo di parlare del suo stato di salute e del rapporto con Salvio, spendendo qualche parola anche per commentare l’attuale edizione di Uomini e Donne.

Luisa Monti: lo stato di salute dell’ex dama

Partendo dal suo stato di salute, Luisa ha raccontato di star attraversando un momento difficile. Ad un controllo di routine, ha spiegato l’ex dama, le hanno trovato qualcosa che non andava, precisamente un “nodulo sospetto“. Luisa è in attesa di ulteriori accertamenti, ma ha dichiarato di avere tanta paura e si è augurata di poter incontrare quanto prima il medico che la segue. Luisa ha spiegato come suo marito Salvo la sostenga e cerchi di tirarla su, sebbene anche lui abbia accusato il colpo.

Luisa aveva già dovuto affrontare un tumore al seno, che l’aveva colpita due anni fa. L’ex dama si era quindi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico durato 7 ore. In seguito aveva aggiornato i suoi fan con un post su Instagram, ringraziando tutte le persone che le erano state vicine in questo difficile momento. Luisa aveva colto l’occasione per ribadire l’importanza degli screening e della prevenzione.

Il commento sull’attuale edizione di Uomini e Donne

L’ex dama è poi passata a commentare l’attuale edizione di Uomini e Donne. Luisa ha spiegato come vede più tranquilla Barbara De Santi rispetto al passato. Su Alberto Pili Stella, l’ex dama ha confidato che, sebbene sia un bel ragazzo, non sa ciò che vuole e che rispetto allo scorso anno è sempre al centro dell’attenzione. Luisa ha fatto infine sapere che alcune persone conosciute a Uomini e Donne oggi fanno parte della sua famiglia, come Sabrina Travaglini. Nonostante questo, l’ex dama ha anche spiegato come ci sono state anche persone che, al contrario, l’hanno delusa. La certezza è che, ad oggi, Lucia continua a guardare Uomini e Donne, perché il programma attraverso cui ha conosciuto l’amore della sua vita.