UeD: Luigi Mastroianni replica a chi lo accusa di sfruttare il fratello Salvo

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni preso di mira sui social: l’ex tronista risponde a tono a chi lo accusa di sfruttare il fratello Salvo

I social, come le cronache purtroppo ci insegnano, sono ormai affollati da gente rancorosa e piena di odio. Molti sono quelli che, spesso nascondendosi dietro un profilo falso, sparano sentenze e giudizi nei confronti di persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, nemmeno conoscono. Questo lo ha potuto constatare oggi anche Luigi Mastroianni che, su Instagram, è stato preso di mira da diversi utenti in queste ore. Il motivo? Hanno avuto da ridire su di lui e sul suo rapporto con il fratello Salvo. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, questa volta ha deciso di replicare a tono ai suoi haters. Le critiche che gli sono state rivolte, in fondo, hanno veramente dell’incredibile. Alcuni, stando a quanto raccontato da Luigi stesso su Instagram, lo avrebbero accusato di “Sfruttare” il fratello Salvo per avere maggiore visibilità.

A chi lo ha criticato, allora, Mastroianni ha risposto per le rime e, tramite alcuni video pubblicati su Instagram stories mentre era tra le braccia di Salvo, ha specificato: “A questi quattro deficienti che dicono che ti uso per avere i follower, cosa gli diciamo? Ve ne dovete andare a… a casa! O alle brutte potete smettere di seguirmi o non guardarmi le storie, per me non ci sta nessun tipo di problema. Mio fratello non lo uso, fa parte della mia quotidianità, e se non vi piace quello che mostro e che vi faccio vedere, potete andare a guardare altro”.

Uomini e Donne: il speciale rapporto tra Luigi Mastroianni e il fratello Salvo

L’affetto che lega Luigi Mastroianni a Salvo è oggi così profondo che, quando l’ex tronista si è recato alla villa con le sue corteggiatrici prima della scelta, con lui ha voluto anche il fratello. Il momento a loro dedicato ha commosso il pubblico da casa, tanto da far passare in secondo piano tutto il resto.