Ued, Luigi lascia la villa: l’incontro con il fratello Salvo lo sconvolge

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni spiazza tutti: il tronista decide di lasciare la villa dopo l’incontro con il fratello Salvo

La permanenza in villa per Luigi Mastroianni stasera è stata più veloce del previsto a Uomini e Donne. Il tronista, dopo aver trascorso del tempo con le sue corteggiatrici, ha avuto l’occasione stare un po’ con il fratello Salvo. L’incontro tra i due è stato così emozionante da sconvolgere completamente il siciliano. Quest’ultimo, lasciando di stucco il pubblico da casa, per questo motivo ha deciso di punto in bianco di lasciare la villa senza nemmeno salutare Valentina e Irene. Alle due ragazze ha lasciato un bigliettino, dove invitava entrambe a presentarsi direttamente al castello per scoprire chi, tra loro due, sarebbe stata la scelta. Nel messaggio fatto recapitare a Irene e Valentina Luigi si è detto ancora molto confuso e senza le idee chiare.

L’esperienza a stretto contatto con le ragazze doveva servigli a fare ordine nel suo cuore e nella sua testa ma, stando a quello che Luigi stesso ha confessato, questo non è accaduto. Le forti emozioni, comunque, hanno continuato ad accompagnare Mastroianni durante tutta la puntata. Dopo la sorpresa del fratello Salvo, infatti, il tronista ha trovato nascosta nella sua valigia una lettera. A fargliela trovare sono stati i suoi genitori che, con le loro parole e il loro affetto, hanno fatto commuovere di nuovo il tronista siciliano.

Uomini e Donne la scelta di Luigi Mastroianni: anche Giordano Mazzocchi in villa

A far visita a Luigi Mastroianni stasera è stato anche Giordano Mazzocchi. L’ex fidanzato di Nilufar Addati, trovatosi faccia a faccia con il suo amico, ha provato a far ragionare il tronista. Dalle sue parole, ad onor del vero, è emersa una certa simpatia per Irene Capuano. La chiacchierata, comunque, non è servita lo stesso molto a Luigi che, come ha ripetuto più volte, ha lasciato la villa e si è recato al castello senza una scelta sicura nella sua testa.