Ued, Luigi Mastroianni nel mirino dell’ex corteggiatrice Sonia: la frecciatina

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Sonia Puglisi lancia una frecciatina a Luigi Mastroianni: il commento dopo la scelta di Andrea Cerioli

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito alla scelta di Andrea Cerioli. Il bolognese, in poche settimane, ha capito di essere pronto ad uscire dal programma insieme alla corteggiatrice Arianna. La velocità e la decisione con cui Cerioli è arrivato alla decisione finale, di fatto, hanno stupito molti (e non solo i presenti in studio). Sui social, per esempio, tanti sono stati gli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno commentato la sua scelta. Tra questi, però, il commento di una persona in particolare ha attirato l’attenzione dei fan della trasmissione attivi su Instagram. Di chi stiamo parlando? Di Sonia Puglisi, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni.

L’ex corteggiatrice di Luigi su Instagram stories, dopo aver pubblicato una foto di Andrea Cerioli della puntata di oggi, ha scritto: “I tronisti, quelli con le pa..e!”. Parole queste che, inevitabilmente, molti hanno attribuito al suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi e, quindi, indirettamente anche a Luigi. Secondo i più la sua frase non sarebbe altro che una frecciatina al tronista (lo stesso che fino a qualche settimana fa ha corteggiato). Un modo come un altro per sottolineare quanto lei abbia molto apprezzato le idee chiare di Cerioli a cui, a differenza di Mastroianni, è bastato poco per capire chi fosse – tra tutte – la ragazza giusta per lui.

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi Mastroianni elimina tutte le sue corteggiatrici, poi fa un passo indietro

Luigi Mastroianni, durante una delle ultime registrazioni del Trono Classico, decidendo di punto in bianco di eliminare tutte le sue corteggiatrici ha decisamente spiazzato tutti in trasmissione. Il siciliano, dopo aver discusso con Giorgia, Irene e Sonia, ha lasciato che le tre ragazze se ne andassero dallo studio e, nei giorni successivi, ha fatto rientrare solo due delle tre, ovvero Irene e Giorgia. Intanto, però, lui sembra aver perso la testa per la nuova arrivata: Valentina.