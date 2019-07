UeD Luigi, Irene Capuano a ruota libera: figli, nozze e troni saltati

UeD parla Irene Capuano. L’ex corteggiatrice a ruota libera su Luigi Mastroianni e i troni saltati: figli, nozze, le parole su Giulia-Manuel e la frecciatina ad Angela Nasti

Come stanno Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Benissimo. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta vivendo un periodo molto intenso e felice dal punto di vista sentimentale, come ha fatto sapere l’ex corteggiatrice che nelle scorse ore ha concesso una lunga chiacchierata ai suoi fan di Instagram, aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories. Tanti gli argomenti trattati: dalla possibilità di vederla salire all’altare al fianco di Luigi, a quella di avere dei figli con lui, fino ai ‘troni saltati’ di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. In particolare a quest’ultima la Capuano ha riservato una frecciatina tutt’altro che velata.

Irene confida di essere molto felice al fianco di Luigi e di vivere con lui un momento davvero magico. Vedendo tanto feeling, c’è chi le ha chiesto se fosse già pronta per un matrimonio e per dei figli. “Per ora va bene che Luigi faccia lo zio”, ha frenato l’ex corteggiatrice non chiudendo però del tutto la porta: “Chissà un domani.” Si è quindi passati alle spinose questioni relative alle coppie scoppiate in fretta dopo Uomini e Donne. Giulia e Manuel Galiano? “Penso che prima o poi uscirà la verità. Mi fermo qui.” Spazio quindi all’ironia quando le è stato chiesto dove andrà in vacanza: “A Ibiza, separati però. Scherzo, vi pare?”.

UeD Irene Capuano e le parole su Alessio Campoli: “Spero trovi una ragazza che lo meriti realmente”

Alla Capuano è stato anche chiesto che cosa ne pensasse della storia naufragata tra Angela Nasti e Campoli. “Penso che Alessio troverà una ragazza che lo merita realmente“, la sua risposta, che pare una chiara frecciata all’ex tronista. Il suo amore nei confronti di Mastroianni invece è sempre forte, così come è forte la passione che lo guida. I due hanno già avviato anche la convivenza che procede a gonfie vele.