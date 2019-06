Luigi e Irene a Temptation Island Vip? Arriva la risposta della coppia

Temptation Island Vip coppie: ci saranno Luigi e Irene di Uomini e Donne?

Mentre le registrazioni di Temptation Island sono in corso, in molti si chiedono quali coppie famose parteciperanno a Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 a settembre. Come lo scorso anno non mancheranno ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne e qualcuno ha ipotizzato il nome di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, una delle ultime coppie nate alla corte di Maria De Filippi. Ebbene il deejay siciliano e la simpatica romana non hanno alcuna intenzione di partecipare al reality show Mediaset! Il loro amore procede a gonfie vele dopo la scelta al Trono Classico e non hanno alcuna intenzione di sciuparlo all’interno di un contesto televisivo pieno di tentazioni.

Le parole di Irene Capuano su Temptation Island Vip

“Temptation Island Vip? Assolutamente no! Siamo felici e non ci manca niente. Ma vi immaginate poi una che si avvicina a lui? No, no, no, no”, ha detto Irene Capuano in una storia di Instagram, dove si è raccontata ai follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è felice così e non intende rovinare il rapporto che ha costruito dopo tanti mesi di fatica con Luigi Mastroianni.

Chi parteciperà alla seconda edizione di Temptation Island Vip

Luigi e Irene non sono i primi che smentiscono una loro eventuale partecipazione a Temptation Island Vip. Qualche giorno fa anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno negato un ipotetico coinvolgimento nella trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Tra le probabili coppie si fanno i nomi di: Chando Erik Luna e Manila Gorio, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Alex Belli e Delia Duran, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.