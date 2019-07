UeD Luigi e Irene, stop convivenza: la Capuano spiega i motivi

UeD Luigi Mastroianni e Irene, stop convivenza: la Capuano spiega i motivi

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, stop alla convivenza. Almeno momentaneamente. No, per l’ex tronista siciliano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non c’è alcuna crisi in corso, semplicemente per cause di forza maggiore i due dovranno dividersi anche se è molto probabile che torneranno presto a vivere sotto lo stesso tetto. A raccontarlo è stata la stessa Capuano con una serie di Instagram Stories dove ha rivelato anche altre curiosità del suo rapporto con il fidanzato. Un fidanzato che la fa stare molto bene e soprattutto la fa sentire amata. “Se ne trovano pochi di ragazzi come lui al giorno d’oggi” ha sussurrato una raggiante Irene.

“Per un mese e mezzo siamo rimasti qui (Roma, ndr). A fine mese dobbiamo lasciare. Lui ad agosto scenderà giù e io farò su e giù, Roma-Sicilia.” E poi? “Da settembre vedremo un po’ dove andremo” ha raccontato la Capuano che, nonostante ‘problemi logistici’, ha fatto sapere che la sua love story con Mastroianni procede a gonfie vele, lasciando intendere che la convivenza riprenderà comunque altrove. Ottimo anche il rapporto che Luigi ha instaurato con la mamma e il papà della compagna: “Con i miei genitori ha un bellissimo rapporto, non li vedete nei video assieme a noi perché vogliono stare fuori dai filmati. C’è comunque un bellissimo legame”. Negli scorsi giorni la Capuano ha parlato anche di figli e poche ore fa è tornata sull’argomento, stuzzicata dai followers: “Luigi ne vuole tre, a me ne basterebbero anche due, un maschio e una femmina. Queste domande però mi mettono un po’ di ansia, vedremo un giorno quando sarà”.

UeD Luigi Mastroianni pizzica Sara Affi Fella e Angela Nasti

Pochi giorni fa Luigi è tornato nuovamente a parlare di Sara Affi Fella, sua ‘fidanzata lampo’. Fu lui infatti la vittima del cosiddetto Sara Affi Fella gate. Lo scandalo attorno a Uomini e Donne è tornato in voga di recente, in quanto il naufragio fulmineo della love story di Angela Nasti e Alessio Campoli ha fatto gridate tanti fan dello show al paragone con quanto accade al tempo del trono della ragazza di Venafro. Anche Mastroianni, ironicamente, ha messo in evidenza alcune coincidenze, scatenando una bagarre su Instagram dove sono intervenute anche Chiara Nasti, in difesa della sorella Angela, e la stessa Affi Fella.