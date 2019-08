UeD, Luigi e Irene assenti, fan preoccupati: la Capuano tranquillizza

UeD, Luigi e Irene assenti dai social: la Capuano rassicurail pubblico preoccupato

Tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano procede tutto per il meglio. A parlarne oggi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza non ha più condiviso delle foto insieme al fidanzato e i fan sono andati in panico. Basta un giorno o due di assenza dai social che il pubblico inizia ad avere dei dubbi e a preoccuparsi. Irene sceglie così di dare delle spiegazioni ai fan, a cui assicura che la sua storia d’amore con Luigi procede a gonfie vele. Non hanno più condiviso foto insieme, in questi ultimi giorni, ma questo non vuol dire che siano lontani o separati. Anzi, la Capuano segue ovunque l’ex tronista, con cui sta vivendo un’intensa relazione. L’ex corteggiatrice è stata assente dai social per diverse ore e così si ritrova ora a rivelare su Instagram i motivi della sua assenza, rassicurando anche coloro che credevano ci fosse aria di crisi con Luigi. Spesso capita che la coppia preferisca viversi i momenti, piuttosto che condividerli continuamente, come la stessa Irene spiega.

“Il mio silenzio era per il semplice fatto che c’è la mia famiglia qui in Sicilia, quindi me la sto vivendo al 100%”, dichiara qualche ora fa l’ex corteggiatrice del Trono Classico. In questo modo, riesce a rassicurare tutti i fan preoccupati per la sua brevissima assenza dai social. “Tranquille, Luigi mi ama ancora alla follia”, continua la Capuano, confermando che la sua storia d’amore con Luigi procede davvero. “Ci conoscete, sapete che ogni tanto capita che pensiamo a viverci invece di condividere”, conclude Irene. Subito dopo, decide di dedicare un po’ del suo tempo ai fan, rispondendo a qualche domanda con le Stories di Instagram.

Luigi e Irene di Uomini e Donne: la coppia sempre più complice e unita

Solo qualche giorno fa, attraverso l’intervista su Uomini e Donne Magazine, la coppia parlava della serenità che sta vivendo in questo periodo. Pertanto, nessuna crisi tra Luigi e Irene, ma solo tanto amore. Intanto, c’è chi pare vedere l’ex tronista più freddo rispetto alla Capuano. Su questo punto, la ragazza precisa: “Non gli piace mostrarli più di tanto sui social, però l’importante è guardare me no? Se sono felice è grazie a lui”, confessa Irene, spendendo parole bellissime per il suo Luigi.