UeD Ludovica Valli: figlia ha febbre a 40, lei posta Stories. Critiche feroci

Polemiche su Ludovica Valli. L’influencer 24enne, che ha raggiunto la popolarità in tv partecipando a Uomini e Donne nel 2016, nelle scorse ore ha dovuto far fronte a un febbrone che ha colpito sua figlia, Anastasia (la piccina è nata a marzo 2021). La giovane mamma ha raccontato il tutto su Instagram in tempo reale, di notte, mostrando il termometro che ha segnalato 40 gradi. La bimba, passata una notte difficile, si è poi ripresa: la febbre è scesa, mentre sono aumentati i biasimi. Tanti i fan dell’ex tronista (su Instagram ha un seguito di quasi 2 milioni di ‘seguaci’) che hanno fatto piovere commenti feroci sui social.

“Vergognati”, “Tua figlia ha 40 di febbre e tu fai Stories? Squallore”, “La figlia non sta bene e lei sponsorizza prodotti. Complimenti”. Questi alcuni dei tanti commenti a caldo che hanno raggiunto l’influencer. Ludovica ha preferito non gettare benzina sul fuoco, non replicando e lasciando correre.

Al di là delle polemiche roventi, quel che conta è che Anastasia oggi sta meglio. La Valli ha spiegato che la bimba ha avuto la febbre alta per qualche giorno. Una situazione che l’ha intimorita e l’ha spinta a contattare il medico che ha prescritto alla piccola una cura abbastanza forte, consistente in aerosol e antibiotici.

Uomini e Donne, Ludovica Valli: chi è il compagno Gianmaria Di Gregorio

La love story tra Ludovica e Gianmaria Di Gregorio è decollata nell’estate 2019: galeotto fu un incontro a Ibiza, ad agosto. Pochi giorni dopo, a settembre, la Valli ufficializzava la relazione via social.

Di Gregorio è un general manager di un tour operator che propone pacchetti vacanza di lusso. Rispetto alla compagna ha 14 anni in più, essendo un classe 1983 (la sua compagna è nata nel 1997).

Fin dai primi periodi della frequentazione, Ludovica ha avuto le idee chiare, assicurando che Gianmaria sarebbe stato l’uomo della sua vita. Con il senno di poi, a oggi, ha avuto ragione. La coppia ha coronato il proprio amore nel marzo 2021, con l’arrivo della piccola Anastasia.

Prima di conoscere il manager, la Valli è stata fidanzata con Fabio Ferrara (scelto negli studi di Uomini e Donne) e per qualche tempo con Federico Accorsi.