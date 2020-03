UeD Lorenzo: “Con Tina sparliamo di tutti”, poi frecciatina ai tronisti

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in diretta su Instagram con Claudia e Gianni Sperti

Lorenzo Riccardi e Claudia hanno fatto una diretta su Instagram con Gianni Sperti e non sono mancate chicche su Uomini e Donne! Hanno parlato un po’ di tutto, dei tempi del trono fino a come trascorrono la quarantena. Lorenzo e Gianni ormai sono colleghi, visto che il primo è diventato opinionista da qualche mese al Trono Classico. Hanno anche risposto alle domande dei follower, quindi si sono ritrovati a parlare anche del Grande Fratello Vip e di altri gossip sul mondo di Uomini e Donne. Ma soprattutto Gianni ha voluto chiarire un concetto saltato fuori durante le ultime settimane, quando si è parlato di amori di serie A e amori di serie B. L’opinionista ha spiegato che non si tratta di importanza, ma di modi diversi di vivere i troni.

Lorenzo Riccardi su Uomini e Donne: “Vorrei tornassero gli amori veri in studio”

Gianni ha detto che alcuni troni e alcuni amori che nascono a Uomini e Donne vengono vissuti a pieno anche dagli opinionisti e dal pubblico in studio. Anche perché alcuni amori si vivono di più all’interno dello studio e sono più coinvolgenti, ecco. A tal proposito, Lorenzo ha lanciato una frecciatina agli ultimi tronisti! A proposito di amori veri ha detto: “Purtroppo… Io vorrei tanto che…”, ha fatto un attimo di pausa probabilmente perché si è accorto che stava per dire qualcosa di potenzialmente forte. Poi è andato avanti: “E va beh adesso lo dico, l’ho detto. Vorrei tanto che tornassero questi amori veri in studio. Ho tanta voglia di rinnamorarmi in studio anch’io insieme ai tronisti e ai corteggiatori”. Un modo per dire che anche in questa stagione non sta succedendo, e non ci sono amori veri in corso?

Trono Classico, Lorenzo e Tina in studio durante le puntate: il retroscena

Più avanti nella diretta, invece, Lorenzo ha scherzato sul fatto che i due lati degli opinionisti siano diversi. E ha detto: “Io e Tina abbiamo fatto veramente amicizia. Dal lato nostro c’è un quoziente intellettivo molto più alto!”. Poi ha rivelato cosa succede con Tina durante le puntate: “Allora ti dico. Sparliamo su tutti. Ne abbiamo una su tutti!”. A questo punto chiediamo alla redazione una puntata speciale incentrata sui commenti di Tina e Lorenzo!