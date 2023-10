UeD, lo spot con De Filippi fa impazzire: reazioni. Parla Mennoia

Dopo ogni puntata di Uomini e Donne, da ora in poi, andrà in onda un promo con Maria che presenta un cane alla ricerca di una famiglia

Maria De Filippi a sorpresa compare nel nuovo promo dopo la puntata di Uomini e Donne, dedicato all’adozione dei cani. Si tratta di un’iniziativa che vede coinvolta anche Raffaella Mennoia, la quale aveva già anticipato mesi fa che sarebbe arrivata questa grande novità. Lo spot strappa molti sorrisi sui volti dei telespettatori, che si complimentano ringraziando entrambe per il gesto. Lo scopo di questa brevissima pubblicità a fine puntate è quello di trovare delle famiglie per i cani abbandonati che vivono nei canili.

A sorpresa è proprio ‘Queen Mary’ a parlare ai suoi telespettatori. La conduttrice, dopo la messa in onda della puntata di oggi, entra nelle case degli italiani così: ”

“Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia. È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia. I cani che vengono abbandonati, quasi sempre arrivano senza un nome, senza un passato, sono impauriti, terrorizzati e increduli, non capiscono cosa gli stia succedendo”

Un gran bel gesto quello di Maria De Filippi, dietro al quale c’è Raffaella Mennoia. L’autrice ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram il video dello spot, dove ricorda di aver sempre tenuto a realizzare questo progetto. La speranza è che possa effettivamente portare a risultati soddisfacenti. Raffaella ha ringraziato pubblicamente Maria per averle dato questa possibilità:

“Ringrazio Maria che è riuscita a trovare del tempo per questa causa e ha favorito la messa in onda in un suo programma. Nessuno lo farebbe”

A ringraziare sia lei che De Filippi sono i tantissimi utenti che stanno commentando la bellissima iniziativa. Lo spot ha sorpreso tutti positivamente. “Vi fa onore, mi sono emozionata”, “Maria è Maria, non si smentisce mai”, “Per fortuna che ci siete voi con questa stupenda iniziativa” e ancora “Finalmente. Complimenti, avete un cuore immenso”.

Impossibile riportare tutti i commenti dei telespettatori felici di questa bellissima iniziativa legata all’adozione dei cani. Tra chi commenta ci sono anche volti noti dei programmi televisivi di Maria, come Rudy Zerbi e Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi, spot dopo Uomini e Donne: come adottare i cani?

Alla fine di ogni puntata del noto dating show di Canale 5, i telespettatori potranno cambiare “la vita di uno dei cani che vedrete”. Oggi, nel primo spot, è stata presentata Isotta, cagnolina di piccola taglia, che ha circa 5 anni. La cagnolina è alla ricerca di affetto e di una famiglia amorevole. Ma come è possibile adottare i cani? Per l’adozione è necessario chiamare al numero 06.98370087 oppure iscriversi al sito Wittytv.it.

