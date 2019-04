UeD, Armando contro Michele: Pamela attacca il suo ex corteggiatore

Uomini e Donne, lite violenta tra Armando e Michele del Trono Over: l’attacco di Pamela dopo la puntata

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Armando e Michele. I due cavalieri del Trono Over, dopo un iniziale botta e risposta, si sono ritrovati faccia a faccia a lanciarsi accuse reciproche (agitandosi non poco durante lo scontro). Il momento che li ha visti protagonisti, per ovvi motivi, è stato ampiamente commentato e criticato sui social. A dire la sua sulla faccenda, poche ore fa, è intervenuta anche Pamela, ex dama da poco uscita dal programma con Stefano. Quando Pamela era ancora nella trasmissione, prima di fidanzarsi, ha avuto modo di uscire con Armando, e di lui oggi (stando a quello che ha scritto) non ha conservato un buon ricordo. Al cavaliere, infatti, ha lanciato una chiara e diretta frecciatina poche ore fa sui social.

“Armando che dice a Michele sei finto… proprio lui”, ha scritto Pamela sul suo profilo Instagram. La stories dell’ex protagonista del Trono Over, una volta pubblicate, non sono passate inosservate. Lei, che in passato ha avuto modo di rapportarsi con Armando, ha in questo modo espresso le sue perplessità sul cavaliere. Secondo Pamela, almeno stando alle sue parole, tra Michele e Armando sarebbe quest’ultimo a raccontare falsità in trasmissione. Il motivo? Bisognerebbe chiederlo meglio a Pamela.

Uomini e Donne Trono Over: Pamela lascia il programma con Stefano

A Uomini e Donne Pamela ha conosciuto Stefano, l’uomo con cui oggi si è felicemente fidanzata. Dopo una serie di alti e bassi, discussioni e riavvicinamenti i due qualche mese fa hanno smesso di farsi la guerra e si sono dichiarati amore di fronte al pubblico da casa e a quello presente in studio. Adesso, fuori dal programma, si stanno godendo i primi momenti di coppia e, a giudicare dalle foto e i video condivisi sui social, le cose sembrano andare bene tra di loro.