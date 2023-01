Dalle scorse ore un libro è disponibile in preorder su Amazon. Trattasi di un’opera frutto del lavoro di una nota ex tronista di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Di Rosa Perrrotta. Non appena sono state ‘aperte le danze’, ‘Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta’ – questo il titolo del volume edito da Mondadori – è balzato in testa alla classifica italiana dei testi più comprati in preorder. La compagna di Pietro Tartaglione, incredula, è spuntata sui social, ringraziando tutti coloro che hanno opzionato la sua fatica letteraria.

“Mi sta venendo un colpo, mi devo sedere per raccontare questa cosa. ‘Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta’ è ufficialmente il quarto libro più venduto su Amazon nonché il primo libro italiano più venduto in assoluto. Non ho parole, grazie”. Così l’ex tronista di UeD in una Stories Instagram.

Il giorno precedente, la Perrotta, tramite un post diffuso sui suoi seguitissimi profili social, aveva annunciato di aver scritto un libro e aveva anticipato i temi trattati:

“Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta”. Di cosa parla? Di me (vi racconto cose che non vi ho mai detto), della maternità in tutti i suoi aspetti (anche e soprattutto quelli scomodi di cui si parla ancora troppo poco), di come cambia la vita dopo i figli. Perché CAMBIA… Eccome se cambia. E cambia anche se tu non sei pronta. Ma soprattutto parla dell’IMPERFEZIONE che ha guidato tutte le scelte folli della mia vita. E a cui sono molto grata. Dedicato a tutti i genitori, i miei in primis, imperfetti, proprio come me, proprio come voi. Ma che hanno fanno tutto con tantissimo AMORE, errori compresi. Perché oggi so che tanto, in qualsiasi modo si faccia, si sbaglia comunque con i figli. Fa un po’ ridere, un po’ piangere e un po’ stupisce. È un libro sincero ed onesto. Spero vi faccia sentire meno sole quando vi sentite sconfortate, giudicate, non all’altezza, stanche e sbagliate. La perfezione lasciamola a chi spera di vincere il premio “mamma dell’anno”. A noi interessa solo amare i nostri figli. E lo stiamo già’ facendo meglio che possiamo. Va benissimo così, credetemi. Siate gentili con voi stesse mamme. Siete fortissime! Vi voglio bene”.

Rosa Perrotta e le tappe della love story con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta, dopo aver partecipato a Uomini e Donne e aver scelto Pietro Tartaglione, con quest’ultimo ha messo su famiglia, accogliendo due figli, Mario Achille (1 anno) e Domenico Ethan (3 anni). In seguito al suo percorso nel dating show di Canale Cinque timonato da Maria De Filippi, si è affermata come influencer su Instagram (oggi può contare su una fanbase di quasi 1.8 milioni di utenti), non disdegnando le ospitate televisive (ha preso parte a L’Isola dei Famosi e in più frangenti si è seduta nei salotti di Barbara d’Urso).

Rosa e Pietro, nel corso della relazione, hanno dovuto superare anche dei momenti di difficoltà sentimentale. In alcuni casi qualcuno ha persino parlato di rottura. In realtà la coppia non si è mai del tutto allontanata’, riemergendo sempre più forte rispetto alle crisi in cui si è ritrovata a nuotare.

Nei mesi scorsi, qualche ben informato ha addirittura sostenuto che i due piccioncini avessero iniziato a dormire in camere separate e che fossero sul punto di dirsi addio. L’indiscrezione non è mai stata confermata o smentita dai diretti interessati che, oggi, laddove davvero si sia verificato un periodo burrascoso, se lo sono lasciati alle spalle.