UeD, “la nuova tronista stava con noto ex corteggiatore”: le ipotesi

Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, le prime registrazioni dovrebbero iniziare tra il 28 e il 29 agosto. La prima puntata, invece, andrà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì 9 settembre. Nel frattempo, la redazione del dating show starebbe alla ricerca dei perfetti protagonisti che accompagneranno i telespettatori italiana durante la prossima stagione televisiva. Nelle ultime ore, è stato diffuso un primo importante dettaglio riguardo chi si siederà sul trono di Uomini e Donne.

Poco fa, Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di un utente, che avrebbe avvistato lo scorso luglio negli studi Elios di Roma la nuova tronista mentre faceva i consueti colloqui. A quanto pare, non si tratta di un volto totalmente conosciuto, essendo l’ex fidanzata di un famoso e amato ex corteggiatore del programma. La Marzano ha preferito oscurare il nome, così da non rivelare subito l’identità della probabile futura tronista di Uomini e Donne. L’indiscrezione è stata poi riportata anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza e la testimone in questione assicura che si tratterebbe di una notizia vera al 100%.

Da lì, i fan della trasmissione hanno iniziato a fare le prime ipotesi per riuscire a capire chi potrebbe essere questa misteriosa ragazza. Sono molti gli ex corteggiatori che hanno fatto la storia di Uomini e Donne e che ancora oggi occupano un ruolo importante nell’immaginario dei telespettatori. Tra i più apprezzati degli ultimi anni, troviamo sicuramente Giordano Mazzocchi, scelta dell’ex tronista Nilufar Addati. Tuttavia, non ha mai resto note le sue ex fidanzate, il che porterebbe ad escludere il suo nome.

Un altro ex volto del dating show che ha conquistato il consenso del pubblico dopo essere stato corteggiatore per ben due volte è Alessio Campoli: prima come scelta di Angela Nasti e poi come non scelta di Lavinia Mauro. Questi sono stati gli ex corteggiatori più gettonati dagli utenti social dopo la rivelazione di Deianira Marzano. Tuttavia, non avendo fornito informazioni più dettagliate, è risultato molto difficile arrivare all’identità della presunta nuova tronista. Inoltre, bisogna sempre sottolineare che si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze, di cui non si ha ancora nessuna conferma.

Tra gli altri rumors sulla nuova edizione di Uomini Donne, troviamo il presunto abbandono di Gemma Galgani. A quanto pare, la dama è stata avvistata con un uomo misterioso, rendendo incerta la sua presenza nel parterre del Trono Over dopo ben 14 anni. D’altro canto, tra i cavalieri, pare che ci sarà un grande ritorno. Di chi si tratta? Di Francesco Turco, il simpatico ex cavaliere protagonista di diversi siparietti indimenticabili. Infine, dopo anni di assenza, potrebbe tornare il trono Gay.