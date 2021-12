UeD, la malattia di Ivan Gonzalez: “Ogni volta che faccio l’amore…”

Inedite confidenze di Ivan Gonzalez. L’ex tronista di Uomini e Donne – noto in Italia anche per via del flirt con Valeria Marini – ha svelato la patologia di cui soffre in un video per Mtmad. Un segreto che solo oggi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto rivelare a fan e curiosi. A quanto pare il 29enne è ipocondriaco, è perennemente preoccupato per la sua salute, e questo lo porta a vivere delle situazioni alquanto assurde.

Ivan Gonzalez ha ammesso di andare dal dottore almeno 3-4 volte a settimana e di avere un contatto quotidiano su WhatsApp con il suo medico di fiducia. Qualsiasi piccolo problema per l’ex tronista di Mujeres y hombres y viceversa può diventare fonte di ansia e disagio. Una situazione che viene amplificata quando Ivan ha una nuova partner.

“Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stata per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa”

Una vera e propria ossessione che porta Ivan Gonzalez a curare moltissimo la sua igiene personale. Non solo dopo ogni rapporto intimo ma pure quando si allena in palestra:

“Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa”

Un vero e proprio disagio per Ivan Gonzalez, che viene spesso deriso dai suoi amici e conoscenti.

Cosa fa oggi Ivan Gonzalez

Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, Uomini e Donne e Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez è rientrato in Spagna, dove ha preso parte ad altri programmi televisivi. Al momento il suo futuro è a Madrid: in ballo ci sono nuovi e importanti progetti professionali in seguito alla grande popolarità ottenuta con Mujeres y Hombres y Viceversa e Supervivientes (dove ha avuto un burrascoso rapporto con Paola Caruso). Nessuna novità, invece, sul fronte italiano.