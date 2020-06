Ivan Gonzalez presto padre? Oriana lo gela in diretta tv: “Non ho il ciclo”. La reazione dell’ex tronista

Ivan Gonzalez non sta fermo un attimo, in tutti i sensi. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e terminata la quarantena si è subito tuffato in un nuovo reality spagnolo intitolato ‘La Casa Fuerte’. Nello show è entrato con Oriana Marzoli, donna con la quale ha avuto dei rapporti intimi prima di iniziare il programma, come lui stesso ha dichiarato. Ma le sorprese non sono finite qui: nelle scorse ore, nel giardino dell’abitazione, Yola Berrocal, ha letto la mano all’ex tronista, dicendogli che a breve diventerà padre di due gemelli e che lascerà il reality da single. Il fatto ha provocato l’ilarità dell’aitante iberico. Ilarità spezzata subito dopo da una confessione di Oriana.

Oriana a Ivan Gonzalez: “Scherzi a parte, non mi sono venute le mestruazioni”

Dopo che Yola ha predetto il futuro a Gonzalez è scattato un clima goliardico nella casa. Poi però Ivan è stato ‘gelato’ da Oriana che si è avvicinata a lui e gli ha sussurrato le seguenti parole. “Scherzi a parte, non mi sono venute le mestruazioni. Te lo dico seriamente”, ha confidato la donna. “Non puoi tenere un figlio in grembo, uscirebbe pazzo sentendo così tante urla”, la replica dell’ex gieffino. A captare il dialogo è stato il blog Isa e Chia. Ora non resta che attendere l’evoluzione della vicenda che è iniziata con contorni alquanto surreali (la lettura della mano) per finire con un fatto ben più che concreto (il ritardo del ciclo di Oriana).

Ivan Gonzalez tra tv e gossip

Ivan Gonzalez è inarrestabile e tra un programma italiano e uno spagnolo è praticamente perennemente esposto sul piccolo schermo. Il giovane si è fatto notare, oltre che per le numerose apparizioni televisive, per via dei tanti flirt imbastiti e poi naufragati alla velocità della luce. Tra i più noti vissuti lungo lo Stivale si ricordano quelli con Sonia Pattarino, da lui scelta a Uomini e Donne, e Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro. In Italia ha anche partecipato a Temptation Island Vip in qualità di tentatore: intraprese un bel dialogo con Valeria Marini. Con la showgirl ci fu solo una bella amicizia e nessun legame intimo.