Valerina Marini su Pamela Prati: “Plagiata”, poi la verità su Ivan Gonzalez

Valeria Marini a Vieni da me parla di Pamela Prati, Ivan Gonzalez, Patrick Baldassari e del nuovo fidanzato Gianluigi

Valeria Marini è tornata in tv per un’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo. La soubrette sarda ha parlato degli ultimi sviluppi della sua vita privata e professionale: dal bagno nella fontana di Piazza di Spagna alla fine della storia d’amore con Patrick Baldassari, senza dimenticare il nuovo fidanzato Gianluigi Martino e l’amicizia con Pamela Prati. Valeria ha parlato a lungo della sua collega, finita al centro di uno scandalo per via del falso matrimonio con il finto Mark Caltagirone. La Marini ha difeso ancora una volta la Prati, con la quale ha trascorso qualche giorno di vacanza la scorsa estate.

Valeria Marini continua a difendere Pamela Prati in televisione

“Quando è successo il fatto ero fuori per lavoro, sono stata via dall’Italia per più di un mese. Ma ho sempre creduto a Pamela anche prima di rivederla quest’estate. Pamela è stata plagiata, diceva cose senza un fio logico”, ha dichiarato Valeria Marini a Vieni da me a proposito del Prati-gate. “Pamela non ha la malizia di fare tutto questo: lei era assolutamente in buona fede. Lei è un’artista e mi dispiace tanto che si parli di lei solo per questa vicenda”, ha aggiunto la Marini, che con la Prati ha condiviso nel 2016 l’esperienza al Grande Fratello Vip. “A Pamela hanno dato un copione da seguire, non so per quale motivo. Ha pagato uno scotto assurdo, troppo alto”, ha poi ribadito la 52enne.

Valerina Marini e l’amicizia ritrovata con Patrick Baldassari

A Vieni da me Valeria Marini ha ricordato pure l’esperienza a Temptation Island Vip 2018: a causa del programma di Maria De Filippi la showgirl ha perso il fidanzato Patrick Baldassari. Oggi i due sono riusciti a ricucire un rapporto, come svelato dalla diretta interessata. “Io ho un ottimo rapporto con la sua famiglia e di recente abbiamo riallacciato i rapporti. Patrick è uno di famiglia per me, siamo molto amici“, ha confidato la Marini. E su Ivan Gonzalez, il tentatore che le ha fatto perdere la testa sull’isola delle tentazioni, Valeria ha chiarito: “Grandissima intesa tra noi ma nessuna passione bollente”.

Valeria Marini è felice accanto al nuovo fidanzato Gianluigi

Archiviati Patrick Baldassari e Ivan Gonzalez, Valeria Marini è oggi felice accanto al nuovo fidanzato Gianluigi Martino. Lui è 19 anni più piccolo della Marini e lavora dietro le quinte di produzioni televisive e cinematografiche. La storia tra Gianluigi e Valeria va avanti da qualche mese e in poco tempo i due sono diventati inseparabili tanto che Martino ha accompagnato la fidanzata anche nello studio di Vieni da me.