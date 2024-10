UeD, la Bennardo scatenata sui social contro Sossio: accuse gravi

Ormai le guerre social sono una moda a cui dovremo abituarci. Se una volta si spettegolava nell’androne del condominio oggi invece ci sono le bacheche digitali. Ed è così che coppie più o meno famose pongono fine alle loro storie d’amore. Utilizzano video e storie postate sui social tramite cui mettere in cattiva luce il partner. Ed è proprio questo quello che sta accadendo tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. La coppia si è formata, come sappiamo, a Uomini e Donne. I due poi hanno proseguito la loro relazione al di fuori delle telecamere (più o meno!). Dalla relazione è persino nata una bambina. Insomma per un po’ di tempo i due sfoggiavano i classici “sorrisoni da social” e foto di famiglia. Poi, ad un certo punto, è scoppiata la bolla. I due si sono lasciati. Ursula ha sempre fatto intendere che ci siano stati dei tradimenti da parte di Sossio. A distanza di mesi dalla loro separazione la guerra social non smette.

Infatti nelle storie di Ursula su Instagram sono state riportate le seguenti dichiarazioni: “Vi sembra normale che un genitore lontano chilometri da sua figlia, per sua scelta e comodità, che ha visto pochissimi giorni in quasi nove mesi, anziché preoccuparsi della sofferenza che sta creando e disagi si preoccupi di altro…”. Le parole continuano ed elencano tutti gli impedimenti che Sossio le avrebbe creato. Lo scopo era quello di impedire che la figlia viaggiasse con la mamma. Poi Ursula, non contenta, aggiunge: “Strumentalizza mamma, figlia e la situazione (con racconti fittizi) per attirare l’attenzione sui social.”. Chiaramente Ursula non frena e anzi afferma di avere perso la pazienza e di avere sofferto per cinque anni. Poi specifica di non poter dire altro perché il tutto verrà discusso nelle sedi opportune, ovvero quelle legali. Ma prima di chiudere aggiunge un dettaglio.

Infatti sul finire della storia si leggono le seguenti parole: “Non finisce una storia così fresca ed in età adulta perché finisce l’amore ma solo per motivi molto gravi!“. Chiaramente per motivi legali la Bennardo non può specificare i motivi gravi di cui parla. In questo modo però siamo di fronte all’ipocrisia più totale. Infatti Ursula avrebbe potuto mostrare una maturità differente. Lasciare intendere cose gravi sul padre di sua figlia è comunque un gesto disonorevole. Dal momento che stanno procedendo per vie legali non serviva aggiungere accuse via social.

Lo scopo è quello di ripulirsi e di lasciar intendere che la colpa si esclusivamente di Aruta. Ma sarebbe stato opportuno proteggere la sua famiglia tutelando anche Sossio. Anche qualora lui non si stia comportando allo stesso modo. Le priorità in queste situazioni dovrebbero essere altre. Già in passato la Bennardo aveva fatto forti dichiarazioni sui social Ursula, tristi retroscena su Sossio. Poi: “Mirko a UeD? Lo conosco”. Ma come abbiamo visto anche in altre situazioni, come quella tra Fedez e Tony Effe, sembra che l’espressione di se stessi sui social sia al primo posto per questi personaggi. Speriamo che la smettano di mostrare i “panni sporchi” a tutti e imparino a gestire situazioni del genere per vie private.