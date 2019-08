UeD Karina replica a Teresa Cilia sulla Frizziero: la verità su Salvatore

UeD Karina Cascella, arriva la risposta a Teresa Cilia su Paola Frizziero: la verità su Salvatore Angelucci

Karina Cascella torna a rispondere a Teresa Cilia, dopo che quest’ultima l’ha accusata di aver “rubato il fidanzato” (Salvatore Angelucci, ndr) a Paola Frizziero e di aver “fatto passare per pazza” quest’ultima. La diatriba tra le due donne è recente, mentre la storia a cui si fa riferimento, quella della Frizziero, è assai datata e risale a più di dieci anni fa. Tuttavia lo scontro è stato forte e si inserisce in una ‘guerra’ più ampia, quella cioè che vede Teresa lanciare pesanti accuse, di cui si attendono le prove (da lei promesse), nei confronti di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne.

Su Instagram la Cascella ha aperto alle domande dei fan e a chi le ha chiesto del perché Teresa insista nel dire che lei ha rubato il fidanzato Salvatore Angelucci a Paola Frizziero ha risposto. “Devono farsi curare da uno bravo. Uno perché le persone non si rubano, non sono cose. Due perché dopo 18 anni mi sembra follia pura dover leggere certe cose. E non perché io abbia fatto chissà cosa, ma piuttosto perché la loro storia era finita da anni (quella di Paola e Salvatore, ndr). Quindi ripeto, parliamo di pazzia, davvero, credimi, è pazzia”. La risposta della Cascella è giunta dopo che la Cilia aveva detto: “Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero, che poi alla fine la verità è uscita fuori… che tu gli hai rubato il fidanzato… Ma di cosa stiamo parlando, e fai la morale a me? Tu l’hai fatta uscire pazza, gliene hai dette di tutti i colori, che si inventava tutto”.

UeD chi è Paola Frizziero, l’ex fidanzata di Salvatore Angelucci

Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà sicuramente Paola Frizziero. Per chi non rammenta, lei fu sia tronista, sia corteggiatrice. Era il 2005 quando entrava in trasmissione per fare la corte a Salvatore Angelucci che la scelse. La relazione durò poco e lei fu richiamata dalla De Filippi per fare la tronista. Scelse Carmine Fummo che però le disse di no. Oggi è lontana dal mondo dello spettacolo e si è sposata nel luglio del 2015 senza dare dettagli sul marito o sulla cerimonia.