UeD, Karina senza mezze misure su Armando: “Ma chi ti piglia”, l’attacco

Il Cavaliere Armando Incarnato ha iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne col botto. In verità non ha mai trascorso stagioni del Trono Over del tutto serene e tranquille, anzi è stato spesso al centro di scontri molto accesi e si è altrettanto spesso infilato nelle discussioni altrui. L’impressione è che succederà lo stesso anche quest’anno: le premesse ci sono tutte, dopo la puntata di oggi! Chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi, Armando ha raccontato la sua brevissima frequentazione, mai iniziata in realtà, con Claudia. Tra i due c’è stato lo scambio dei numeri, ma pare che lei non avesse gradito affatto alcune esternazioni di Armando durante la registrazione precedente e per questo lo ha tenuto un po’ sulle spine. Riassumendo la vicenda, Claudia ha preferito trascorrere la serata con altre donne del parterre femminile anziché uscire a cena con Armando. Lei non lo ha nascosto quando ha avuto modo di parlare, perché è stato Armando a iniziare il racconto dicendo di aver anche registrato la telefonata.

Uomini e Donne, Karina Cascella contro Armando dopo la puntata di oggi

Alla fine dei conti lui ha lasciato intuire che Claudia non avesse compreso a pieno lo scopo del programma. Insomma, che lei avesse preferito trovare delle amiche anziché un compagno. Entrambi hanno alzato un po’ la voce, mentre poco prima Armando ha anche parlato della vicenda Pamela-Enzo. E pare che da casa non tutti abbiano gradito il comportamento del Cavaliere! Tra coloro che non condividono il modo di fare e di parlare di Armando c’è anche Karina Cascella. Su Instagram infatti l’opinionista di Barbara d’Urso ha scritto: “Ma solo io non lo sopporto? Mamma mia che cantilena che fa. E registra le chiamate, e sa i fatti di tutto e di tutti. Ma te credo che non trovi una donna… Ma chi ti piglia”.

Trono Over, Armando rifiutato da Claudia: lei è un’ex Miss

Non possiamo di certo dire che Karina abbia scritto tra le righe cosa pensa di Armando: è stata al contrario abbastanza esplicita! Come reagirà lui leggendo queste parole? Deciderà di replicare, come fa spesso, oppure stavolta trattandosi di Karina lascerà correre? Nel caso in cui decidesse di rispondere vi terremo aggiornati sulla vicenda! Intanto c’è un’altra curiosità da non perdere su questa frequentazione mai iniziata con Claudia. Già quando erano solo anticipazioni infatti era saltato fuori che la bella pugliese fosse anche una bella ex Miss…