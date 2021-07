UeD Karina Cascella ne ha per tutti: “Perché Gemma deve stare a casa”

Karina Cascella senza filtri: l’ex opinionista di Barbara d’Urso, su Instagram, ha commentato diverse vicende televisive e gossippare attuali. Lo ha fatto senza filtri, non risparmiandosi in nulla, come nel suo stile. La sua prima ‘vittima’ è stata Gemma Galgani che tornerà nella prossima stagione di Uomini e Donne ad alimentare le vicende del Trono Over. Sono ormai più di 10 anni che la piemontese è alla ricerca della love story perfetta in tv. Ma niente, non arriva. C’è pure il sospetto che in realtà l’amore lo abbia trovato nel dating show di Canale Cinque: quello per le telecamere, dicono gli scettici (e non solo). Karina ha poi fatto le pulci a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, avendo pure paroline tutt’altro che tenere per Alba Parietti. Quindi è stato il turno di Manuela e Stefano di Temptation Island.

“Forse sarebbe ora che stesse a casa sua”, ha tuonato la Cascella quando le è stato chiesto di dire la sua sul percorso di Gemma a UeD. Quindi ha aggiunto che le sembra ormai “esagerato” il fatto che continui a cercare il principe azzurro in tv.

Capitolo Zorzi-Oppini: un’amicizia che sembrava solidissima, nata al Grande Fratello Vip 5, ma che si è sfaldata sui social in modo tanto inaspettato quanto poco elegante. Sulla vicenda è pure intervenuta Alba Parietti, madre di Francesco. Karina ne ha avute per tutti e tre. “Poi la mamma di Oppini, fosse una volta che si facesse gli affari suoi. Non sia mai che non si parli di lei…“, ha chiosato caustica la Cascella.

Breve parentesi relativa al GF Vip: Karina ha spiegato di non aver ricevuto alcuna proposta per far parte del cast della sesta stagione in partenza il 13 settembre. Ha aggiunto che, anche se ci fosse stata un’offerta, avrebbe rifiutato perché in questo momento ha altre priorità a cui pensare e perché vuol stare con le persone che reputa importanti per la sua vita.

Spazio infine a Temptation Island, in particolare alla coppia ‘scoppiata’ che ha visto protagonisti Manuela Carriero e Stefano Sirena, entrambi usciti dal reality con i rispettivi corteggiatori. Manuela sta frequentando Luciano Punzo mentre Stefano si vede con Federica. Secondo Karina si tratta di rapporti più dettati dal bisogno di avere un tornaconto di visibilità. Per questo la Cascella avanza l’ipotesi che finita la ‘sbornia’ di notorietà Sirena e la Carriero potrebbero tornare insieme: