Temptation Island: Manuela svela una triste infanzia, Stefano chiede scusa

Dopo la rottura a Temptation Island 2021, Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno preso due strade diverse. Mentre lei si sta vivendo la sua storia d’amore con il tentatore Luciano Ponzo, lui sta cercando di capire dove lo porterà la conoscenza con Federica Cleo. Ma, intanto, entrambi si svelano in nuove interviste su Uomini e Donne Magazine.

Ebbene arriva il mea culpa di Stefano, il quale si dichiara dispiaciuto per le cose che ha detto su Manuela. Crede di aver reagito per difesa, in quanto si sentiva attaccato. La vedeva come la madre dei suoi figli, ma è consapevole del fatto che insieme litigavano parecchio. Ci tiene a far presente che tra i problemi della loro storia vi erano “il non-dialogo” e “il non condividere tante cose”.

Spiega poi di aver parlato della Carriero come di una “casalinga e basta” perché durante la loro relazione lei pare declinasse le sue proposte in quanto preferiva stare a casa. La sua intenzione, però, non era quella di offenderla. Stefano torna indietro nel tempo e ricorda quando la loro relazione era più serena.

“Mi aveva fatto innamorare il suo sorriso. Forse sembrerò troppo romantico… ma quando la vedevo sorridere per merito mio mi faceva stare bene, anche se non glielo dicevo mai. Ho sbagliato a non farlo, me ne prendo le responsabilità. Ma vederla ridere mi faceva innamorare”

Ricorda le tante attenzioni che Manuela ogni giorno gli dava e i posti che insieme hanno visitato. Lei l’ha sempre sostenuto anche mentre giocava a basket e questo gli faceva molto bene.

È anche consapevole che, durante l’esperienza a Temptation Island, ha usato “termini e frasi pesanti” verso la Carriero. Ma precisa di non essere stato lui a iniziare a offendere. Non aveva intenzione di fare la guerra, bensì salvare la loro storia. Resta comunque il fatto che “per rabbia” ha utilizzato “parole brutte” e di questo si dispiace.

“Le devo sicuramente delle scuse, al di là del programma, per tutte le mancanze che ho avuto. Potevo e dovevo amarla di più, le ho fatto lasciare la casa dove vivevamo e il lavoro per venire da me… e poi ho fatto quello che ho fatto”

Un mea culpa quello che fa oggi Stefano Sirena, che non può non ammettere che gli errori da parte sua sono stati tanti. Sul single Luciano, con cui ieri Manuela ha smentito le insinuazioni di qualche telespettatore, dichiara: “Non penso nulla. Se piace a lei… […]. Ma non credo di avere qualcosa in comune”.

Dall’altra parte, la Carriero confessa che vorrà sempre bene a Stefano, ma non può tenere conto del fatto che da lui si sente ferita e umiliata. Al contrario, vede Luciano come una persona completamente diversa.

Lei stessa ammette che il bacio con il tentatore, che ha regalato un grande colpo di scena, è stato “totalmente inaspettato”. Purtroppo, Manuela di Temptation Island non ha trascorso un’infanzia felice, anzi.

Prima di conoscere Stefano, era una ragazza che sognava di avere la famiglia che non ha mai avuto. Ha iniziato a lavorare quando aveva 15 anni, per aiutare la sua famiglia. La mattina andava a scuola e il pomeriggio lavorava.

Nell’estate del 2006, suo padre è morto a causa di una grave malattia. Pertanto, la situazione economica – che già non era delle migliori – è peggiorata. Sua madre si è ritrovata sola, senza lavoro e con quattro figli.

Manuela ha così lasciato la scuola per lavorare, “ma la mamma si è ammalata di depressione”. Non riusciva a sostenere la famiglia e il suo aiuto non bastava. Hanno subito uno sfratto e lei e i suoi fratelli sono finiti in una casa famiglia.

A 18 anni la Carriero è andata via da quella struttura e ha trovato due lavori. Così il giudice le ha affidato “una delle mie sorelle e i due più piccoli nel week–end”. Ha pertanto rinunciato alla spensieratezza della sua età.

“Per tanti anni la mia sveglia è suonata alle cinque del mattino, per tanti anni ho passato Natale, Capodanno o Ferragosto al lavoro, non esistevano le domeniche libere. Per questo ho avuto una vita sociale poco attiva, tanto che non avevo nemmeno i social”

Così l’ha conosciuta Stefano, come una donna indipendente e sola. Quello che ha visto e sentito durante l’esperienza nel reality delle tentazioni l’ha turbata profondamente, al punto che ancora oggi è sconcertata.

La “pugnalata al cuore“ è arrivata quando Stefano ha fatto notare che una delle tentatrici sa parlare varie lingue. L’ha ferita questa affermazione perché il suo sogno era proprio quello di laurearsi in lingue “e fare la hostess”.

Per Luciano è pronta a trasferirsi anche da domani a Napoli. Invece, sul rapporto nato tra Stefano e Federica, ammette di aver trovato “tutto surreale”. Spera che la ormai ex tentatrice non sia “la prossima vittima” di Sirena.

“Veder piangere una ragazza per un ragazzo fidanzato che neanche conosce è stato sconvolgente. Lei è più ingenua di me… o sta solo giocando ed è più furba di tutti”

Anche Luciano rilascia la sua intervista sul Magazine dopo l’esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Sente che lui e Stefano sono due mondi opposti, ma non ha alcuna intenzione di giudicarlo.

Ora Manuela e Luciano, a percorso concluso, sono pronti a cogliere un eventuale futuro insieme.