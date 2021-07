Temptation Island Manuela e Luciano, accuse: “Lui è pagato”, la replica

Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno regalato un finale scoppiettante al pubblico di Canale 5. Hanno scelto di lasciare Temptation Island 2021 insieme. Prima, però, la 31enne ha dovuto mettere fine alla sua storia con Stefano Sirena, durante il falò di confronto. Tra lacrime, accuse e schiaffi, la coppia è scoppiata, come si poteva prevedere.

La Carriero ha mantenuto la sua posizione fino all’ultimo minuto, mentre molti telespettatori temevano potesse cedere. Dall’altra parte, Stefano ha riaperto il suo cuore alla tentatrice Federica Cleo. Ad appassionare gran parte del pubblico è stato il rapporto nato tra Manuela e Luciano nel villaggio delle fidanzate. Ma c’è chi non crede a questo amore nato nel reality delle tentazioni.

Già durante la messa in onda delle varie puntate, diversi telespettatori puntavano il dito contro il tentatore. Sono convinti che abbia seguito un copione e che abbia recitato per ottenere visibilità. Ancora oggi, arrivano accuse a Luciano, che decide di rispondere proprio in compagnia di Manuela. La coppia nata durante il programma sta trascorrendo molto tempo insieme.

Sembrano ormai inseparabili, ma come già rivelato le accuse e le critiche non mancano. Luciano vuole dare una risposta a “tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”. Insieme ironizzano sulla questione e la 31enne aggiunge: “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto”.

Luciano è accusato di essere stato pagato e di essere “un grandissimo attore”. E lei continua a fare ironia sulla questione, appunto per smentire: “Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”. Come risposta a queste accuse, Luciano e Manuela si baciano con passione in spiaggia, mostrando a tutti la loro voglia di stare insieme.

Stanno nascendo le prime fanpage di questa coppia che ha regalato non pochi colpi di scena. Il momento clou della loro storia è arrivato nel corso dell’ultima puntata, quando è scattato un lungo bacio passionale. Subito dopo, Manuela ha avuto la situazione ancora più chiara e ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Stefano, che si è mostrato d’accordo con questa scelta.

La conferma è arrivata con l’intervista fatta con Filippo Bisciglia un mese dopo il falò di confronto. Dopo Temptation Island Manuela e Luciano formano una coppia e si dichiarano fidanzati. Dai loro profili social è, infatti, possibile vederli spensierati e innamorati. Dunque, i loro fan possono dormire sogni tranquilli.