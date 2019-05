UeD, Ivan e Sonia: convivenza e gelosia, la coppia si svela

UeD, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. La coppia si rivela sulla rivista di Uomini e Donne

Va a gonfie vele la storia d’amore tra Sonia Pattatino e Ivan Gonzalez. La coppia che si è conosciuta e scelta sotto le telecamere di Uomini e Donne è felice e tra poco festeggerà il terzo mese insieme. La Pattarino si divide tra l’Italia e Madrid, per stare più vicino al fidanzato che, in Spagna, è un personaggio tv a tutti gli effetti. Partecipa spesso come opinionista ai reality iberici, prima fra tutti, Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi e in cui partecipa anche l’ex tronista argentino Fabio Colloricchio. Tra Sonia e Ivan la storia va molto bene, tra amore e risate, come ci attestano molti video o stories Instagram condivisi sui social. La coppia che, sta insieme da tre mesi, racconta sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne, le stranezze l’uno dell’altra e svela che arriverà presto una convivenza?

Ivan e Sonia, convivenza in arrivo? “A Madrid ho trovato una seconda famiglia“

Se le cose tra Ivan e Sonia va così bene, la coppia sta pensando a convivere in maniera stabile, e magari a Madrid? L’ex corteggiatrice sarda rivela che si sposta spesso in Spagna per stare più vicino al fidanzato, che in Spagna sta portando avanti la sua carriera in tv. “Abbiamo intrapreso una sorta di convivenza, ma ci siamo trovati subito molto bene“, spiega la Pattarino, “Io mi trovo benissimo a Madrid. Sono riuscita a trovare una seconda famiglia, grazie agli amici di Ivan“. La coppia, nonostante condividi una parte di vita e per periodi alterni a Madrid, sogna di far diventare questa convivenza più stabile? La Pattarino si dice molto felice di quello che ha trovato in Spagna, amici e famiglia di Ivan in pole position. La nonna dello spagnolo, con cui Ivan ha un rapporto fortissimo, ama alla pazzia Sonia e anche i suoi genitori sono contenti del loro rapporto.

Ivan e Sonia, chi è il più geloso tra i due?

Si sa, la gelosia fa parte di un rapporto d’amore. Ma Ivan e Sonia, come gestiscono questo sentimento? L’amore che li lega è davvero tanto ma la gelosia sembra sia poca. “Ci fidiamo molto l’uno dell’altra“, ha rivelato Sonia, mentre Ivan spiega che momenti di gelosia ci sono, e a causa dei social. “Quando Sonia mi vede mettere like su Instagram a qualche ragazza, storce il naso“, afferma, sorridendo.