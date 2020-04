UeD, Ivan Gonzalez fa ritorno a Madrid: è bufera sul web

L’ex tronista di Uomini e Donne nel mirino dei follower: Ivan torna a Madrid, il web non perdona

L’ultimo post Instagram di Ivan Gonzalez non è piaciuto ai suoi numerosi fan. L’ex tronista ha fatto sapere di aver fatto ritorno nella capitale spagnola dal paese in cui vive la sua famiglia. “È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda, la vita degli altri dipende anche da noi”, cita la didascalia. Uno spostamento che ha letteralmente mandato su tutte le furie numerosi fan, soprattutto quelli spagnoli. In tempi come questi, dove l’emergenza Coronavirus sta prendendo piede velocemente in tutta Europa e nel resto del mondo, tali azioni possono non essere viste di buon occhio. Negli ultimi giorni, visti i dati diffusi in rete, la situazione in Spagna sta peggiorando drasticamente, con numeri anche più elevati rispetto a quelli italiani. E così, uno spostamento come quello di Gonzalez, ha indignato il web. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

L’ex gieffino torna a Madrid, il popolo social insorge

Ivan ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip in Italia. La sua permanenza nella Casa è durata solo poche settimane: dopo la sua uscita dai giochi, è scoppiata l’emergenza sanitaria, imponendo così alla popolazione rigide regole sugli spostamenti. Lo studio del reality è vuoto e gli ex concorrenti, fatta eccezione per alcuni, non hanno più partecipato alle puntate. Così, terminato il suo ruolo in televisione, Gonzalez è tornato in Spagna dai suoi cari. Nell’ultimo periodo, però, anche nella penisola iberica la situazione è peggiorata: l’ex gieffino ha deciso di tornare a Madrid dove studia e lavora. Inevitabili le critiche dei follower spagnoli: “Quale parte del ‘rimanere a casa’ non hai capito? Dovrebbero multarlo per essersi trasferito così da un posto a un altro … non ti rendi conto di tutti gli sforzi che i nostri servizi sanitari stanno facendo?” e ancora “Sanitari disperati e non attrezzati lavorano con sacchetti di immondizia improvvisati senza poter avere quel vestito che indossi. Non puoi giocare con queste cose!”.

La replica di Ivan

Non si è fatta attendere la risposta dello spagnolo alle varie provocazioni: “Sto per perdere due minuti del mio tempo per dirvi che ho un’attività a Madrid e devo tornare a casa mia per lavoro, sono stato rinchiuso per tre mesi sia in Italia che in Spagna”.