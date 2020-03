UeD, Irene e Federica vuotano il sacco sulla lite: la reazione di Luigi

Irene Capuano e Federica Spano, nuovi aggiornamenti sulla lite

Sembra non avere una fine la diatriba tra Irene Capuano e Federica Spano che sta incuriosendo il pubblico di Uomini e Donne. Nei giorni scorsi avevamo parlato di una presunta lite tra le due ex protagoniste del dating show, vicenda che è venuta a galla tramite il blog di Very Inutil People. Il motivo della discordia sarebbe da ricondurre ad un ragazzo: stando a quanto scoperto nei giorni scorsi, la Spano avrebbe puntato il ragazzo con cui si frequentava la Capuano. L’amicizia tra le due, che finora sembrava solida sin dai tempi di UeD, ha iniziato a vacillare. Nelle ultime ore, le due sembrano aver deciso di far luce sulla vicenda e spiegare la loro verità dei fatti tramite alcune storie di Instagram. In tutto ciò, si è aggiunto l’ex di Irene, Luigi Matroianni, il quale ha pubblicato una storia con l’emoticon dei popcorn dal tono molto sarcastico. Ma vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi della vicenda.

Irene svela i dettagli del “tradimento” di Federica

“Visto che la diretta interessata ha detto di non voler entrare nei dettagli ecco che ci entro io proprio perché sono stanca di leggere cavolate su cavolate. C’era un ragazzo di cui ero interessata e le mie amiche ne erano a conoscenza, compresa la signorina che è venuta con me alla Milano Fashion Week. Mi ha sempre consigliato di non frequentarlo, addirittura mi disse che non mi augurava mai un tipo del genere. Peccato che decise poi di anticipare il ritorno a Roma proprio per vedersi con questo ragazzo”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice su Instagram che poi ha aggiunto “Per questo la mia amicizia con lei è terminata. Nella mia vita voglio sincerità e rispetto, le persone che non sanno darmelo sono pregate di farsi da parte“.

La replica della Spano: “Reazione esagerata”

Immediata la reazione social di Federica Spano: “Non c’è mai stato nulla tra loro. Quando sono tornata a Roma ho iniziato a parlare e scambiarmi messaggi con questa persona. Poi mi sono vista con questo ragazzo un’ora. Ho parlato poi con Irene e ho visto una reazione esagerata, non avevo visto un grande interesse tra loro. Mi dispiace aver creato tutta sta polemica, mi innervosisce questa cosa. Creare questo film sui social…complimenti, neanche ad Hollywood“.

Luigi Mastroianni sbeffeggia le due ex amiche

Come se non bastasse, anche l’ex tronista ed ex fidanzato di Irene ha a modo suo commentato la vicenda. Sul suo account Instagram è apparsa una storia con tanto di emoticon di popcorn per dire in modo simpatico di stare in questo momento gustando il botta e risposta tra le ex protagoniste di Uomini e Donne.