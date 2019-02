UeD, Irene dimentica Luigi e volta pagina? Ecco il nuovo tatuaggio

UeD: Irene volta pagina? Ecco il nuovo tatuaggio della corteggiatrice

Nell’ultima registrazione del Trono Classico, il trono di Luigi Mastroianni sembra aver preso un’altra piega. Il cerchio si stringe e le corteggiatrici sono sempre di meno in vista della scelta finale. Giorgia ha gettato la spugna, Irene continua a litigare con il tronista e, intanto, la new entry Valentina cerca di farsi strada verso il cuore del bel dj siciliano. Chi la spunterà tra le due? Se con quest’ultima le cose sembrano andare per il verso giusto, per Irene non tutto va come previsto. La ragazza romana è sempre più in conflitto con Luigi e, questo, al tronista non sembra andare affatto bene. Discussioni, litigi, urla, insulti, tra di loro succede di tutto e di più. Pur essendo l’unica ad esserci sin dall’inizio, Irene ogni tanto sembra voler arrendersi a causa delle continue incomprensioni che, puntualmente, si presentano tra lei e Mastroianni.

Ma, a proposito dell’ultima registrazione che, come sempre, ha visto come protagonista l’incapacità di venirsi incontro tra i due, ecco che Irene sorprende il popolo di Instagram. In che modo? Proprio in queste ultime ore, la romana è apparsa nelle sue storie Instagram mentre si sottoponeva ad un nuovo tatuaggio, anzi due! Il primo, postato appunto dalla ragazza, è sul braccio e recita: “Amati”. Il secondo, invece, Irene ha scelto di farlo vicino al gomito e, su questo, ha voluto incidersi una frase forte: “Sii forte. Sii tua”. Inutile dire quanto queste due brevi e semplici frasi abbiano creato confusione tra i fan del tronista e della corteggiatrice. Irene ha mollato la presa?

Irene ha deciso di lasciare Uomini e Donne prima della scelta?

Quel che è accaduto dopo l’ultima registrazione non lo sappiamo ancora ma dal gesto di Irene non si prevede nulla di buono. E se avesse scelto di dire addio a Luigi ancor prima di presentarsi in villa? Attendiamo ulteriori dettagli sulla vicenda tra i due ragazzi. Come sono andate realmente le cose tra Irene e Luigi?