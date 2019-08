UeD, Irene Capuano come Giulia De Lellis: nuovo progetto in comune

Uomini e Donne, Irene Capuano news: un nuovo progetto per la fidanzata di Luigi Mastroianni

Irene Capuano sta lavorando a un progetto nuovo ed entusiasmante! Dopo Uomini e Donne, e dopo aver raggiunto la notorietà, Irene ha intenzione di cogliere al volo tutte le opportunità che le si presenteranno davanti per realizzare i suoi sogni. Uno fra questi potrebbe essere realizzarsi nel mondo della moda! Già qualche tempo fa aveva annunciato nuovi e grandi progetti in arrivo, tramite delle stories su Instagram, e il momento di sapere di cosa si tratta è arrivato. Irene non ha spiegato nei dettagli ciò che farà, ma siamo certi che condividerà con chi la segue, e la sostiene, tutto ciò che farà. E non dimenticherà, ovviamente, di coinvolgere i fan!

Irene Capuano darà vita a una linea di vestiti e chiede aiuto ai fan

La fidanzata di Luigi Mastroianni ha attivato la funzione domande, ma per ottenere risposte: “Mentre penso ai progetti ho bisogno di voi, che stile vi piacerebbe indossare?”. Insomma, stavolta è stata lei a chiedere ai fan di rispondere a una sua curiosità ed è stato un modo per prendere spunti per la sua collezione. E infatti appena qualcuno le ha domandato se sta lavorando a una linea di vestiti tutta sua, lei ha risposto così: “Eh sì… E voglio un po’ di consigli da voi”. Un grande progetto per Irene in arrivo, dunque, ma un progetto che la accomuna, ancora una volta, a un’altra ex corteggiatrice a cui è stata già paragonata.

Irene Capuano come Giulia De Lellis, ancora una volta: il nuovo progetto in comune

Se ben ricorderete, durante il trono a Uomini e Donne lo stesso Luigi accusò Irene di copiare Giulia De Lellis. Pare che quest’ultima ispiri in tutto e per tutto la bella Capuano: anche Giulia infatti ha messo su una linea di moda, la Sol Wears Women, che vediamo indossati spesso anche in televisione. E poi ha lavorato anche a delle collezioni di costumi da bagno e occhiali da sole. Anche questa potrebbe essere una coincidenza o semplicemente un sogno in comune. Fatto sta che nulla potrà rovinare l’entusiasmo di Irene di cominciare questa nuova avventura, che condividerà passo dopo passo con i fan!